Il calo delle azioni coreane mette sotto pressione il sentiment globale 🚩Cosa succederà ora all'indice US500?

Punti chiave Gli asset in ETF leveraged coreani sono saliti a un livello record di 40 miliardi di dollari, spinti dall’euforia di mercato legata all’AI, con quasi la metà dell’esposizione proveniente da prodotti offshore. Il KOSPI è crollato di quasi il 10% in una singola sessione, evidenziando come posizionamenti molto concentrati possano amplificare i movimenti di mercato.

Gli ADR di Samsung quotati nel Regno Unito hanno perso oltre il 10% mentre gli investitori rivedevano il momentum del KOSPI, un indice fortemente dominato dai colossi tecnologici coreani che sono stati tra i principali beneficiari del boom degli investimenti nell’AI.

Goldman Sachs stima che un movimento di mercato del 5% possa innescare circa 4,7 miliardi di dollari di flussi di ribilanciamento da parte dei dealer negli ETF leveraged coreani, equivalente a circa il 13% del volume medio giornaliero del mercato azionario coreano.

L’esposizione Net Gamma (GEX) sull’S&P 500 è diminuita del 44% in una singola sessione, mentre il livello 7470 — appena due punti sotto la chiusura del 22 giugno — rimane una soglia critica che separa un contesto di stabilità con gamma positiva da un regime di mercato potenzialmente più volatile.

Gli investitori che cercano di valutare il momentum di Wall Street si sono concentrati principalmente sui mercati delle opzioni statunitensi, sui flussi di gamma dei dealer e sull’impatto delle scadenze trimestrali delle opzioni (OPEX) sull’S&P 500. Tuttavia, Goldman Sachs indica una potenziale nuova fonte di rischio: il mercato degli ETF leveraged in rapida espansione in Corea del Sud. Secondo la banca, gli asset detenuti negli ETF leveraged coreani hanno raggiunto un livello record di 40 miliardi di dollari. È importante sottolineare che quasi la metà di questa esposizione proviene da fondi quotati al di fuori della Corea, aumentando così la portata dei potenziali flussi di ribilanciamento transfrontalieri. La debolezza è già visibile oggi nelle azioni del colosso coreano Samsung (SMSN.UK), e la Corea appare sempre più come un utile barometro del rischio di concentrazione nei mercati globali. Senza giganti come Samsung Electronics, SK Hynix e LG Electronics, l’indice azionario coreano sarebbe praticamente piatto quest’anno. Invece, ha registrato un rialzo di quasi il 90% da inizio anno, dopo che gli investitori hanno iniziato a considerare le aziende tecnologiche coreane come beneficiarie chiave dell’espansione globale dell’AI. Il prossimo grande catalizzatore arriverà domani, quando Micron Technology — uno dei principali beneficiari del mercato rialzista delle memorie — pubblicherà i risultati dopo la chiusura dei mercati USA. Venerdì, gli investitori riceveranno inoltre l’ultimo dato sull’inflazione PCE negli Stati Uniti. Fonte: xStation5 Il gamma dei dealer torna al centro dell’attenzione L’analisi della struttura delle opzioni sull’S&P 500 basata sui dati Alphatica mostra che le posizioni difensive sono state ricostruite in modo molto rapido dopo la scadenza trimestrale delle opzioni. L’esposizione netta al gamma (GEX) è scesa del 44% in una singola sessione, passando da 313 milioni a 176 milioni. Questo suggerisce che il mercato dispone attualmente di un “cuscinetto” di stabilizzazione gamma molto più debole rispetto a pochi giorni fa. Nel frattempo, gli istituzionali hanno aumentato in modo aggressivo l’esposizione put vicino ai livelli attuali dell’indice: Lo strike 7400 ha accumulato circa 46 milioni di nuovo put gamma

Lo strike 7450 ha accumulato circa 39 milioni di nuovo put gamma

Il rapporto put/call per volumi è salito a 1,53 Questo indica che i grandi investitori non stanno coprendosi da uno scenario di crisi lontano, ma da rischi di ribasso che potrebbero materializzarsi in qualsiasi momento. Perché il livello 7470 è così importante? Secondo l’analisi di Alphatica, il livello di “gamma flip” dell’S&P 500 si colloca attualmente intorno a 7470, praticamente in corrispondenza dell’ultima chiusura di mercato. Sopra questo livello, il gamma positivo dei dealer tende a stabilizzare l’azione dei prezzi e a sostenere movimenti verso aree di resistenza superiori: 7575

7600

7700

7800 Un movimento sotto 7470 potrebbe invece innescare l’effetto opposto. In questo scenario, i dealer potrebbero essere costretti a vendere futures durante il ribasso del mercato, aumentando la volatilità e accelerando il momentum ribassista, a meno che non intervengano rapidamente nuovi compratori. Le principali aree di accelerazione ribassista si collocano attualmente intorno a 7450 e 7400. Fonte: Alphatica.io La Corea potrebbe amplificare i movimenti di mercato Goldman Sachs osserva che la popolarità record degli ETF leveraged in Corea potrebbe aumentare ulteriormente la volatilità dei mercati. Secondo le stime della banca, un movimento del mercato del 5% potrebbe costringere i dealer che supportano gli ETF leveraged coreani a ribilanciare circa 4,7 miliardi di dollari di esposizione. Questa cifra rappresenta circa il 13% del volume medio giornaliero del mercato azionario coreano. I numeri diventano ancora più significativi a livello di singoli titoli. Goldman Sachs stima che i principali flussi potenziali di ribilanciamento riguarderebbero le principali società tecnologiche coreane: SK Hynix: circa 2,0 miliardi di dollari

Samsung Electronics: circa 1,45 miliardi di dollari Questi flussi corrispondono rispettivamente a circa il 25% e il 21% del volume medio di trading delle due società. Questo significa che, anche se i fondamentali aziendali non cambiano, la natura meccanica del ribilanciamento degli ETF leveraged può generare temporaneamente movimenti di prezzo significativi. Sta arrivando un altro Volmageddon? Al momento non ci sono segnali di panico estremo sul mercato. L’S&P 500 ha corretto di circa 170 punti dal recente massimo, una correzione relativamente contenuta rispetto alla forza del rally precedente. Tuttavia, la combinazione tra la rapida ricostruzione dell’esposizione negativa al gamma nei mercati delle opzioni USA e l’esposizione record agli ETF leveraged in Asia crea un contesto potenzialmente più sensibile a movimenti bruschi. La minore liquidità tipica dei mesi estivi potrebbe amplificare ulteriormente la volatilità. Anche catalizzatori relativamente ordinari — come dati sull’inflazione più deboli, una Fed più restrittiva del previsto o risultati deludenti delle grandi aziende tecnologiche — potrebbero innescare flussi automatici di hedging e ribilanciamento su entrambi i lati del Pacifico. I prossimi giorni potrebbero quindi rappresentare un test non solo del livello 7470 sull’S&P 500, ma anche della capacità più ampia del mercato di assorbire la crescente influenza delle strategie di trading meccaniche e dei prodotti d’investimento leveraged. I futures sull’S&P 500 sono in calo prima dell’apertura del mercato USA, anche se i volumi restano relativamente contenuti. Di conseguenza, ciò che accadrà nei primi 20–30 minuti di contrattazione a New York potrebbe risultare particolarmente importante per determinare se la debolezza odierna evolverà in un movimento più ampio o resterà una correzione di breve periodo. Fonte: xStation5

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