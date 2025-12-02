Nonostante decenni di stagnazione, l’economia giapponese rimane una delle più grandi al mondo e lo yen continua a essere una delle valute più importanti. Un elemento fondamentale di questo scenario finanziario è il cosiddetto carry trade. Ma cos’è, perché è così rilevante e cosa lo sta mettendo in pericolo?

Il carry trade è una strategia utilizzata dagli investitori istituzionali per sfruttare i differenziali dei tassi d’interesse — in questo caso tra Stati Uniti e Giappone. Approfittando dei tassi ultra-bassi in Giappone, gli investitori prendono in prestito yen, li convertono in dollari e acquistano titoli di Stato USA, che offrono rendimenti più elevati rispetto al costo del finanziamento in Giappone. Questa strategia comporta importanti rischi valutari e di tasso.

Il carry trade funziona finché esiste un differenziale significativo tra tassi e rendimenti obbligazionari. Tuttavia, questo divario tra USA e Giappone si sta riducendo. Le crescenti pressioni economiche e finanziarie hanno costretto la Bank of Japan (BoJ) a porre fine al programma di controllo della curva dei rendimenti e ad avviare rialzi dei tassi senza precedenti.

Lo yen è intrappolato nei problemi strutturali dell’economia giapponese. Non può indebolirsi troppo, perché il Paese non sarebbe più in grado di permettersi le importazioni — da cui dipende in modo critico. Allo stesso tempo, anche un rialzo dei tassi minimo, secondo gli standard dei Paesi sviluppati, rischierebbe di far crollare il sistema finanziario giapponese, a causa dell’enorme debito pubblico detenuto in larga parte dalle banche nipponiche.

Cosa significa questo per il mercato valutario e quale scenario è il più probabile?

Il differenziale dei tassi tra USA e Giappone è ancora ampio, pari a circa il 3,5%, rendendo il carry trade ancora profittevole ma esercitando una pressione costante sullo yen, che dal 2020 ha già perso metà del suo valore.

Per il Giappone, un livello superiore a 160 yen per dollaro è insostenibile, poiché comporterebbe aumenti inaccettabili dei prezzi di carburante e generi alimentari.

Perché allora lo yen ha interrotto il trend ribassista a quota 160 e consolida da un anno?

La BoJ è un vero “pesi massimi” nelle operazioni di intervento valutario: anche solo un intervento verbale può far scendere il cambio di diversi yen in pochi minuti. La Banca centrale dispone delle maggiori riserve valutarie al mondo e non esita a usarle; qualsiasi attacco speculativo allo yen è destinato a fallire. Tuttavia, la BoJ non può mantenere lo yen così forte con tassi così bassi: prima o poi sarà costretta ad aumentarli.

Attualmente il mercato prevede che la BoJ possa alzare i tassi tra lo 0,75% e l’1% entro marzo del prossimo anno, mentre si attende che la FED li tagli di oltre l’1,5%. Ciò ridurrebbe il differenziale dei tassi dall’attuale 3,5% fino a circa 1%.

Un divario troppo piccolo per compensare costi e rischi del carry trade: questo scenario porterebbe alla chiusura massiccia delle posizioni e a un forte apprezzamento dello yen.

USDJPY (D1)

Fonte: xStation5