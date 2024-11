Il colosso tedesco dell'acciaio Thyssenkrupp guadagna il 10% dopo i risultati trimestrali 📈

Le azioni di Thyssenkrupp (TKA.DE) sono aumentate del 10% oggi dopo che la società ha riportato risultati finanziari leggermente migliori delle previsioni e ha sorpreso con un dividendo. Per l'anno prossimo, il principale produttore tedesco di acciaio e cantieristica navale prevede un utile netto compreso tra i 100 milioni e i 500 milioni di euro. La fine dell'anno fiscale per l'azienda è stata migliore delle aspettative, con un utile prima delle imposte (EBIT) superiore del 32% rispetto al consenso. Le proiezioni per il 2025 si sono rivelate leggermente inferiori alle previsioni (soprattutto per quanto riguarda le aspettative di flusso di cassa libero), ma il mercato ha mostrato interesse per le azioni della compagnia, grazie anche alla forte crescita di Rheinmetall, che aveva indicato, già quest'estate, che potrebbe cercare di acquisire il segmento navale di Thyssenkrupp. La compagnia ha attribuito i migliori risultati alla solidità dei settori della marina e dei servizi materiali, che hanno compensato le prestazioni deboli di Steel Europe. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Thyssenkrupp prevede una crescita delle vendite compresa tra lo 0% e il 3% nell'anno fiscale 2024/2025. Le previsioni della compagnia stimano un EBIT rettificato tra i 600 milioni e 1 miliardo di euro, rispetto alla previsione di Bloomberg di 820 milioni di euro, e un utile netto tra 100 milioni e 500 milioni di euro, rispetto ai 595,2 milioni di euro previsti. Il dividendo per azione previsto per quest'anno è di 0,15 euro per azione, contro i 0,12 euro attesi; con una perdita netta di 1,51 miliardi di euro (rispetto ai 347,5 milioni di euro previsti). Di conseguenza, la perdita per azione è di 3,3 euro rispetto a una previsione di 0,3 euro. Le vendite sono scese a 35 miliardi di euro alla fine dell'anno fiscale, contro una stima di 34,87 miliardi di euro (in calo del -6,6%). Entrate della European Steel Unit: 10,74 miliardi di euro, -13% su base annua; stime 10,62 miliardi di euro

Vendite dei servizi materiali: 12,13 miliardi di euro, -11% su base annua, stime 12,36 miliardi di euro

Vendite della tecnologia automobilistica: 7,54 miliardi di euro, -4,7% su base annua

Vendite dei sistemi marini: 2,12 miliardi di euro, +16% su base annua

Vendite delle tecnologie di decarbonizzazione (chimica): 3,85 miliardi di euro

EBIT rettificato 567 milioni di euro, -19% su base annua, stime 525,5 milioni di euro

EBIT rettificato European Steel Unit 261 milioni di euro, -18% su base annua

EBIT rettificato dei servizi materiali 204 milioni di euro, +15% su base annua

EBIT rettificato della tecnologia automobilistica 245 milioni di euro, -7,9% su base annua

EBIT rettificato dei sistemi marini 125 milioni di euro, +71% su base annua

Perdite EBIT rettificate delle tecnologie di decarbonizzazione 54 milioni di euro Nonostante il ritiro di Carlyle dal processo di acquisizione, Thyssenkrupp rimane impegnata a trovare una soluzione indipendente per il settore dei sistemi marini (scorpori, alleanze industriali). La compagnia continua a negoziare con il governo tedesco riguardo una possibile partecipazione dello stato. Il processo di vendita per Automation Engineering è stato momentaneamente sospeso; invece, l'azienda prevede di eliminare progressivamente la sua attività di trasmissioni a Bremen entro il 2026. Le azioni di Thyssenkrupp sono aumentate di quasi il 40% dal minimo estivo, con la media EMA200 come principale resistenza; il suo possibile test implicherebbe un ulteriore aumento del 10% per il titolo, che sta gradualmente tornando nelle grazie degli investitori - ma resta da vedere per quanto tempo, e se Thyssenkrupp si dimostrerà effettivamente un beneficiario indiretto dei programmi di difesa e produzione di munizioni della Germania; certamente, questi aspetti potrebbero rappresentare un potenziale sotto-scontato nella valutazione, anche se, anche se si materializzassero, gli investitori non gradiscono la debolezza prolungata del business 'commerciale' del gruppo, che dipende in larga misura dalla prosperità dell'economia europea. Fonte: xStation5 La valutazione di Thyssenkrupp con un rapporto PE forward di 3,2 è bassa e riflette un potenziale rialzista, in uno scenario in cui si materializzasse la ripresa della re-industrializzazione della Germania; il supporto potrebbe arrivare principalmente dall'industria della difesa e da un potenziale portafoglio ordini più grande. Il settore commerciale dell'acciaio sta indebolendosi, con gli altri settori aziendali che compensano a malapena la performance più debole dell'azienda in quest'area. I sistemi marini hanno aumentato il loro portafoglio ordini grazie all'espansione di due ordini esistenti nel settore dei sottomarini e a un maggiore interesse nel settore dell'elettronica marittima.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.