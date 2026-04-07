Il conflitto con l'Iran si sta intensificando: quali saranno le conseguenze?

Con l’avvicinarsi della scadenza fissata da Donald Trump, lo scambio di colpi nello stretto si sta nuovamente intensificando. Entrambe le parti sembrano segnalare prontezza in vista di possibili attacchi statunitensi contro le infrastrutture critiche dell’Iran. Ma se l’attacco annunciato da Trump fosse solo un diversivo per distrarre l’Iran dal vero obiettivo?

Molti partecipanti al mercato hanno osservato la spericolata evacuazione del pilota dell’F-15 abbattuto. Senza entrare nei dettagli, l’aspetto più importante nel contesto del conflitto è che, durante l’evacuazione del secondo pilota, le forze statunitensi sono riuscite a costruire una pista d’atterraggio improvvisata per stabilire una base temporanea per le unità di soccorso. Un aeroporto e una base nel mezzo dell’Iran, abbandonati e distrutti quasi rapidamente quanto erano apparsi. Allo stesso tempo, le forze iraniane non sono riuscite a infliggere perdite di personale agli Stati Uniti. Cosa ci dice questo?

Significa che gli Stati Uniti non hanno necessariamente bisogno di intraprendere un’invasione terrestre per distruggere completamente il programma nucleare iraniano.

Gli USA potrebbero effettuare un attacco sincronizzato contro le centrali elettriche, privando decine di milioni di persone di elettricità e acqua. Ciò innescherebbe non solo un disastro umanitario, ma anche un collasso temporaneo, se non prolungato, della logistica e delle comunicazioni in tutto il Paese. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti potrebbero dispiegare un contingente di forze speciali nei siti di stoccaggio del materiale fissile iraniano per neutralizzarlo.

Gli USA potrebbero tentare di estrarre da 400 a 500 chilogrammi di uranio altamente arricchito, mentre le restanti 8–9 tonnellate potrebbero essere deliberatamente contaminate o diluite per renderne molto più difficile l’utilizzo.

Un’operazione del genere sarebbe rischiosa, soprattutto alla luce del recente abbattimento di un F-15. Tuttavia, vale la pena ricordare che la coalizione USA-Israele ha già condotto circa 13.000 missioni di combattimento sull’Iran, il che implicherebbe un tasso di efficacia della difesa aerea iraniana intorno allo 0,007%. Anche la geografia, contrariamente alle apparenze, non gioca necessariamente a favore dell’Iran. Un Paese montuoso è composto da valli strette, e ciascuna di esse può teoricamente fungere da punto fortificato. Tuttavia, le forze statunitensi non si muoverebbero lungo le strade, ma colpirebbero dall’aria. Le valli strette dell’Iran e le strade tortuose e trascurate significherebbero che gli USA potrebbero usare la superiorità aerea per conquistare una determinata area e poi isolarla dai rinforzi. Questa teoria è supportata dall’intensificarsi degli attacchi israeliani e statunitensi su ponti ferroviari e stradali negli ultimi giorni.

Il successo di un’operazione del genere lascerebbe l’Iran senza carte nei negoziati e con una bomba a orologeria interna. Prima dell’industrializzazione e dell’elettrificazione, lo Stato iraniano poteva sostenere tra 8 e 12 milioni di persone. Oggi la popolazione supera i 90 milioni. L’aritmetica è impietosa. Se esiste uno scenario in cui l’Iran potrebbe essere costretto a capitolare, questo è probabilmente uno dei più plausibili.

Il fallimento, tuttavia, anche se meno probabile, equivarrebbe a una delle più grandi sconfitte reputazionali per gli Stati Uniti degli ultimi decenni. È difficile prevedere la reazione di entrambe le parti, ma si può immaginare un accordo sfavorevole per gli USA con i resti del governo iraniano, seguito da una graduale normalizzazione delle relazioni dell’Iran con Asia ed Europa.

Considerando la durata del conflitto, la scala delle distruzioni già inflitte a entrambe le parti e il modo in cui potrebbe concludersi senza un esito definitivo, emerge una conclusione chiave: nessuno degli scenari attualmente in formazione ha un carattere chiaramente de-escalatorio, e qualsiasi ulteriore aumento dei prezzi degli idrocarburi appare ormai una questione di intensità e durata, piuttosto che di possibilità.

Questa è una pessima notizia per l’economia e per i mercati.

L’economia statunitense sta inviando un numero crescente di segnali recessivi, mentre la recente ripresa europea sta iniziando a perdere slancio. La precedente ondata inflazionistica del 2022 e 2023 si è costruita sulla base di tassi d’interesse ultra-bassi e dell’elevato risparmio delle famiglie accumulato durante la pandemia di COVID. Oggi mercati ed economie non dispongono più di questi supporti, e l’economia globale potrebbe non essere in grado di sostenere un forte aumento dei tassi d’interesse. Ciò potrebbe costringere i governi ad adottare misure drastiche per contenere l’inflazione.

Queste potrebbero includere razionamenti e controlli dei prezzi, che di fatto stiamo già osservando oggi in molti Paesi europei e asiatici.

Allo stesso tempo, è improbabile che l’intervento governativo sostenga la domanda come nel 2020 e nel 2022. Ci si può invece aspettare strumenti molto più invasivi e selettivi, che potrebbero pesare sui margini e sugli utili delle imprese, soprattutto per quelle che devono ancora recuperare il trend pre-COVID.

Kamil Szczepański

Junior Financial Markets Analyst