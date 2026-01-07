Il conglomerato industriale tedesco venderà un'unità in difficoltà in India ❓Le azioni guadagnano il 5% 📈

Il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp AG (TKA.DE), noto per la produzione di acciaio, componenti automobilistici e tecnologia industriale, sta guadagnando quasi il 5% in Borsa oggi, dopo i rapporti secondo cui potrebbe finalmente essere vicino a una vendita storica della sua problematica unità siderurgica. Secondo Reuters, Thyssenkrupp sta valutando di trasferire gradualmente il controllo di Thyssenkrupp Steel Europe al gruppo indiano Jindal Steel International, iniziando con una quota del 60% e cedendo il resto in fasi successive. Questo modello di transazione potrebbe finalmente risolvere le complicazioni legate a circa 2,5 miliardi di euro di passività pensionistiche, che avevano di fatto bloccato i precedenti tentativi di vendita. Agli occhi degli investitori, questo segnale rende la successione più realistica che mai. Per Jindal Steel, si tratterebbe di una mossa audace verso il mercato europeo, dopo l’acquisizione recente della società ceca Vitkovice Steel.

Un ulteriore impulso al sentiment sul gruppo arriva dalle nuove raccomandazioni di Deutsche Bank riguardanti la controllata Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE). Gli analisti hanno alzato il rating da “hold” a “buy”, indicando che l’attività della società si sta avvicinando a un punto di minimo di mercato e che i livelli di prezzo attuali potrebbero offrire un punto di ingresso interessante. Sebbene il prezzo obiettivo sia stato abbassato da €12 a €11, l’analista Michael Kuhn ha sottolineato che Nucera mantiene fondamentali solidi e si sta preparando per un nuovo ciclo di crescita nel settore delle energie verdi.

Sulla scia di queste informazioni, le azioni Thyssenkrupp stanno guadagnando terreno oggi, mentre il mercato inizia a credere che l’azienda si stia effettivamente avvicinando a un punto in cui i suoi maggiori problemi saranno alle spalle. Un minore focus sull’acciaio e una maggiore attenzione ai segmenti ad alto margine, dalla tecnologia industriale all’idrogeno verde, potrebbero rafforzare la posizione finanziaria di questo noto brand industriale tedesco.

Le azioni della società hanno superato le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni, il che potrebbe indicare che il titolo è tornato sulla sua tendenza rialzista di lungo periodo. Tuttavia, vale la pena ricordare che le sessioni recenti sono state più volatili per l’azienda, il che potrebbe aumentare le fluttuazioni dei prezzi (RSI a 14 giorni vicino ai 70 punti).