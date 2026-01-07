Il conglomerato industriale tedesco venderà un'unità in difficoltà in India ❓Le azioni guadagnano il 5% 📈

Il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp AG (TKA.DE), noto per la produzione di acciaio, componenti automobilistici e tecnologia industriale, sta guadagnando quasi il 5% in Borsa oggi, dopo i rapporti secondo cui potrebbe finalmente essere vicino a una vendita storica della sua problematica unità siderurgica. Secondo Reuters, Thyssenkrupp sta valutando di trasferire gradualmente il controllo di Thyssenkrupp Steel Europe al gruppo indiano Jindal Steel International, iniziando con una quota del 60% e cedendo il resto in fasi successive. Questo modello di transazione potrebbe finalmente risolvere le complicazioni legate a circa 2,5 miliardi di euro di passività pensionistiche, che avevano di fatto bloccato i precedenti tentativi di vendita. Agli occhi degli investitori, questo segnale rende la successione più realistica che mai. Per Jindal Steel, si tratterebbe di una mossa audace verso il mercato europeo, dopo l’acquisizione recente della società ceca Vitkovice Steel.
Un ulteriore impulso al sentiment sul gruppo arriva dalle nuove raccomandazioni di Deutsche Bank riguardanti la controllata Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE). Gli analisti hanno alzato il rating da “hold” a “buy”, indicando che l’attività della società si sta avvicinando a un punto di minimo di mercato e che i livelli di prezzo attuali potrebbero offrire un punto di ingresso interessante. Sebbene il prezzo obiettivo sia stato abbassato da €12 a €11, l’analista Michael Kuhn ha sottolineato che Nucera mantiene fondamentali solidi e si sta preparando per un nuovo ciclo di crescita nel settore delle energie verdi.
Sulla scia di queste informazioni, le azioni Thyssenkrupp stanno guadagnando terreno oggi, mentre il mercato inizia a credere che l’azienda si stia effettivamente avvicinando a un punto in cui i suoi maggiori problemi saranno alle spalle. Un minore focus sull’acciaio e una maggiore attenzione ai segmenti ad alto margine, dalla tecnologia industriale all’idrogeno verde, potrebbero rafforzare la posizione finanziaria di questo noto brand industriale tedesco.
Le azioni della società hanno superato le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni, il che potrebbe indicare che il titolo è tornato sulla sua tendenza rialzista di lungo periodo. Tuttavia, vale la pena ricordare che le sessioni recenti sono state più volatili per l’azienda, il che potrebbe aumentare le fluttuazioni dei prezzi (RSI a 14 giorni vicino ai 70 punti).
US OPEN: Gli investitori sono cauti di fronte all'incertezza
Notizie del mattino (09.01.2026)
Il settore della difesa manterrà a galla i mercati azionari europei❓
Nvidia e Cina: un enorme potenziale di crescita e denaro!📈
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.