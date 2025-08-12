Il dollaro guadagna terreno in vista dell'indice dei prezzi al consumo 💵

Si prevede che l'inflazione di fondo di luglio rimbalzerà al livello più alto degli ultimi 6 mesi 🔎📣 Bloomberg Economics prevede che l’inflazione core del CPI di luglio registrerà la crescita mensile più rapida da gennaio, mettendo potenzialmente a rischio le probabilità di un taglio dei tassi a settembre.

L’inflazione core dei beni è prevista a +0,4% m/m, poiché la deflazione nel segmento auto (sia nuove che usate) si attenua.

Una rinnovata pressione inflazionistica sui servizi — in particolare hotel e tariffe aeree — e una crescita persistente degli affitti dovrebbero sostenere la misura core.

Prima della pubblicazione, i mercati scontano circa l’85% di probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre. Presto arriverà il report più importante della settimana: la pubblicazione del CPI di luglio. Per la Fed sarà una lettura cruciale in vista della riunione di settembre, che sarà preceduta anche dal report sul mercato del lavoro NFP e dal CPI di agosto (entrambi pubblicati nella stessa settimana della decisione della Fed). Il consenso prevede un aumento del CPI headline intorno a +0,2% m/m e 2,8% a/a; per il core CPI, circa +0,3% m/m e ~3,0% a/a per luglio. Un incremento dello 0,3% m/m nel core sarebbe il ritmo mensile più alto da circa 6 mesi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le previsioni di mercato non sono ottimistiche e il dollaro si sta rafforzando in vista della decisione. Bloomberg Economics prevede un'inflazione di fondo nettamente più elevata a luglio e potenzialmente la crescita mensile più rapida da gennaio. Questa forte ripresa sarà trainata dai servizi legati ai viaggi e dagli affitti ancora elevati. I dati indicano che i prezzi di hotel e biglietti aerei probabilmente torneranno in territorio positivo dopo i precedenti cali, mentre il processo di disinflazione degli affitti rimane lento.

Per quanto riguarda i beni core, la previsione indica circa +0,4% m/m, con il settore automobilistico come fattore chiave: si prevede che sia le auto nuove che quelle usate registreranno cali di prezzo più contenuti, limitando così il contributo negativo dei beni core all’indice principale osservato negli ultimi mesi. Impatto dei dazi sul CPI

I dazi restano l’incognita principale per l’inflazione dei beni nei prossimi mesi; storicamente, il loro impatto sui prezzi delle importazioni è stato significativo, anche se la Fed li considera più come uno spostamento una tantum verso l’alto dei livelli dei prezzi che non come una tendenza duratura. Sebbene il trasferimento dei dazi ai prezzi al consumo appaia inferiore rispetto ai primi mesi dell’anno, Bloomberg stima che ciò non compenserà il picco a breve termine nei servizi. In pratica: se la lettura di luglio sarà alta, renderà più difficili le argomentazioni a favore di un allentamento immediato della politica monetaria, anche se i mercati continuano a prevedere un taglio dei tassi nella riunione del 16-17 settembre. Qual è l’attuale posizione dei responsabili Fed?

Powell: l’inflazione legata ai dazi potrebbe essere “di breve durata” (spostamento del livello), ma potrebbe anche dimostrarsi più persistente; la Fed “non ha preso alcuna decisione per settembre” e attenderà i prossimi due rapporti su inflazione e occupazione. Waller: ha votato contro un taglio a luglio ma ha presentato argomenti a favore di un inizio di allentamento se il mercato del lavoro continuerà a indebolirsi e i rischi inflazionistici legati ai dazi rimarranno contenuti. Daly: ritiene che i tagli saranno necessari “nei prossimi mesi” con il raffreddamento del mercato del lavoro; monitora l’impatto dei dazi ma non li considera un ostacolo se il trend inflazionistico sarà favorevole. Bowman: sostiene pubblicamente tre tagli nel 2025 dopo dati sul lavoro deboli, evidenziando che le condizioni occupazionali spingono fortemente il Comitato verso una mossa iniziale. EURUSD (M15)

La coppia rimane in un canale di consolidamento ristretto in attesa della pubblicazione del CPI. Il dollaro è leggermente più debole durante la giornata rispetto alla maggior parte delle valute, con cali limitati tra 0,0 e 0,05%.

