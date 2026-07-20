🛢️Il greggio Brent ritraccia dai 90 dollari

Cosa sta succedendo in Medio Oriente? Le forze statunitensi hanno condotto il nono giorno consecutivo di attacchi aerei contro infrastrutture militari, sistemi di difesa aerea e reti di comunicazione in Iran. Gli attacchi USA si sono intensificati dopo la morte di due cittadini americani in seguito a un attacco iraniano contro una base in Giordania. In risposta, Teheran ha colpito obiettivi in Bahrein (dove è dislocata la Quinta Flotta statunitense), Kuwait e Iraq. Il traffico di navi e petroliere attraverso il cruciale Stretto di Hormuz — attraverso il quale transita circa il 20% del commercio globale di petrolio e gas naturale liquefatto (GNL) — si è praticamente fermato dopo una serie di attacchi contro unità commerciali. Alcune navi stanno tentando di navigare con i transponder spenti per ridurre la propria visibilità, ma le forze iraniane del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) stanno cercando di bloccare il traffico marittimo attraverso operazioni di interdizione e attacchi. Inoltre, l'Iran avrebbe chiesto ai ribelli Houthi nello Yemen di bloccare lo Stretto di Bab al-Mandab nel Mar Rosso nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero colpire le infrastrutture energetiche iraniane. Tensione sui mercati energetici e delle materie prime Il petrolio Brent ha superato quota 90 dollari al barile per la prima volta in oltre cinque settimane, sostenuto dall'aumento del premio per il rischio geopolitico. I prezzi della benzina nelle stazioni di servizio statunitensi sono tornati sopra i 4 dollari per gallone, aumentando la pressione politica in vista delle elezioni di metà mandato di novembre. Inoltre, lo spread 3-2-1 crack si sta avvicinando ai 70 dollari al barile, evidenziando quanto il mercato dei carburanti sia estremamente sotto pressione. A complicare ulteriormente il quadro contribuisce anche la situazione in Russia, dove le esportazioni di quasi tutti i principali prodotti petroliferi sono state sospese. Diplomazia e possibilità di un'inversione di scenario (TACO) Nonostante il continuo scambio di attacchi, la parte iraniana ha dichiarato che il canale diplomatico rimane attivo e che alcune proposte vengono trasmesse attraverso mediatori, principalmente Qatar e Pakistan. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha osservato che l'Iran starebbe inviando segnali di apertura verso possibili negoziati. All'interno delle autorità iraniane emergerebbero inoltre divisioni tra i sostenitori di un accordo e le componenti più radicali favorevoli a una linea dura. Siamo davanti a una svolta diplomatica? Il presidente Donald Trump ha annunciato un'intensificazione degli attacchi contro le infrastrutture iraniane a partire da mercoledì. I mercati interpretano questa situazione come una partita ad alta posta in gioco. L'aumento della pressione militare da parte degli Stati Uniti potrebbe rappresentare una strategia per costringere Teheran a tornare al tavolo dei negoziati (il cosiddetto momento TACO). Nel caso di una de-escalation, la riduzione del premio per il rischio geopolitico potrebbe provocare una correzione significativa del mercato petrolifero. Attualmente si osserva un ritracciamento dai massimi giornalieri vicini ai 90 dollari al barile verso quota 88 dollari, livello di chiusura di venerdì. Il mercato petrolifero rimane estremamente teso e Goldman Sachs prevede ulteriori rialzi dei prezzi. Tuttavia, considerando la storia e il comportamento di Donald Trump, qualsiasi segnale di distensione potrebbe innescare una correzione del petrolio nell'ordine del 5-10%. Attualmente, dall'inizio del conflitto, il prezzo risulta nominalmente superiore del 27%. Come dimostra la storia dei mercati, anche in una fase così avanzata del conflitto, movimenti in entrambe le direzioni rimangono pienamente possibili. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Il prezzo sta ritracciando esattamente verso il livello della chiusura di venerdì. L'area di supporto chiave si trova attualmente intorno agli 86-87 dollari al barile. Nel caso in cui le tensioni dovessero intensificarsi a partire dai livelli attuali, il prezzo potrebbe raggiungere la zona di ritracciamento di Fibonacci compresa tra il 50% e il 61,8%. Se invece Trump dovesse annunciare l'avvio di negoziati, il prezzo potrebbe scendere verso l'area degli 84-85 dollari al barile. Fonte: xStation5



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