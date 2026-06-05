🚨 Il Nasdaq crolla del 2,4%, Bitcoin mette alla prova il supporto chiave di 60.000 dollari

La correzione del mercato azionario USA, guidata dal rafforzamento del dollaro e dall’aumento dei rendimenti dei Treasury in seguito a dati solidi sul mercato del lavoro statunitense, si sta diffondendo ai mercati finanziari globali. Il movimento sta penalizzando Bitcoin e innescando prese di profitto nei titoli tecnologici, con le società di semiconduttori e i fornitori di chip di memoria in prima linea nei ribassi. I futures del Nasdaq 100 hanno già perso circa 1.000 punti rispetto ai massimi storici e la pressione di vendita è accelerata dopo l’apertura del mercato cash. Un forte report sui Non-Farm Payrolls (NFP) ha rafforzato le aspettative che la Federal Reserve possa ancora aumentare i tassi di interesse entro l’anno, data la resilienza del mercato del lavoro e un’inflazione persistentemente elevata. I mercati stanno ora prezzando completamente un rialzo dei tassi entro fine anno, nonostante Donald Trump continui a chiedere tagli dei tassi.

L’S&P 500 rischia di interrompere la sua storica serie positiva. L’indice di riferimento sta tentando di assicurarsi la decima settimana consecutiva in positivo, che rappresenterebbe la sua serie più lunga dal 1985.

Il report sugli utili di ieri di Broadcom ha colpito duramente il settore dell’intelligenza artificiale. Le azioni della società hanno continuato a scendere venerdì, mentre la pressione di vendita si è estesa all’intero settore dei semiconduttori.

Il sentiment di Wall Street è inoltre appesantito dalla fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, insieme a notizie secondo cui i negoziati si sarebbero arenati.

Secondo Mercuria, la carenza di carburante marino potrebbe lasciare fino al 10% della flotta globale inattiva. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha di fatto rimosso circa 14 milioni di barili al giorno di petrolio greggio dal mercato energetico globale.

I prezzi del carburante marino a basso contenuto di zolfo a Singapore sono aumentati fino al 134% durante il conflitto, anche se i guadagni si sono poi ridotti a circa il 55%.

I prezzi del Brent e del WTI sono aumentati di circa il 40% dall’inizio del conflitto, mentre i mercati dei prodotti raffinati stanno subendo una pressione ancora maggiore, creando incertezza sulla sostenibilità di ulteriori rialzi dei prezzi.

I dati economici USA restrittivi (hawkish) e il calo delle aspettative di allentamento monetario stanno pesando su Bitcoin, che oggi sta testando il livello di 60.000 dollari, un prezzo che non si vedeva dalla fase più acuta del panico di mercato di febbraio. Bitcoin vs. US100 (H1) Fonte: xStation5

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