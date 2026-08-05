Notizie Crypto: Bitcoin ignora l'ottimismo di Wall Street. Il mercato rialzista delle criptovalute è pronto a tornare?

Punti chiave Bitcoin rimane sopra quota 60.000 dollari , ma continua a mostrare una dinamica debole e non ha ancora trovato il momentum necessario per un rimbalzo, nonostante il rialzo dei mercati azionari.

rimane sopra quota , ma continua a mostrare una dinamica debole e non ha ancora trovato il momentum necessario per un rimbalzo, nonostante il rialzo dei mercati azionari. Strategy ha venduto altri 1.683 Bitcoin .

ha venduto altri . Gli afflussi di capitale verso gli ETF spot su Bitcoin stanno gradualmente aumentando.

stanno gradualmente aumentando. BlackRock continua ad ampliare le proprie iniziative legate alla tokenizzazione e a sperimentare infrastrutture per fondi basate sulla tecnologia blockchain.

Quando potrebbe tornare il mercato rialzista delle criptovalute? Bitcoin continua a essere scambiato intorno alla soglia dei 64.000 dollari, rimanendo bloccato all'interno di un intervallo relativamente ristretto nonostante il miglioramento delle condizioni sui mercati finanziari globali. Il sentiment degli investitori è influenzato dall'incertezza sulle prospettive della politica monetaria della Federal Reserve, mentre i negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran continuano a condizionare l'appetito per il rischio a livello globale. Un ulteriore elemento di cautela negli ultimi giorni è stato il cyberattacco di grande rilevanza ai danni del fornitore canadese di hardware wallet Coinkite, che ha portato al furto di quasi 90 milioni di dollari in Bitcoin custoditi in cold wallet, generalmente considerati tra i metodi di conservazione più sicuri disponibili. Nonostante questi sviluppi, il mercato delle criptovalute ha mantenuto una notevole stabilità, suggerendo che gli investitori siano in attesa di un catalizzatore macroeconomico o fondamentale più forte prima di impegnare nuovi capitali. Tale catalizzatore, tuttavia, non si è ancora manifestato in nessuna direzione. Mentre l'S&P 500 continua a raggiungere nuovi massimi storici e il dollaro statunitense si è indebolito in modo significativo, Bitcoin non è ancora riuscito a sviluppare un momentum sufficiente per superare con decisione il livello psicologico dei 70.000 dollari. Quando potrebbe tornare il mercato rialzista delle criptovalute? Dal punto di vista ciclico, il mercato delle criptovalute si trova attualmente in una fase piuttosto familiare. Se i precedenti cicli di Bitcoin continueranno a rappresentare una guida utile, la prima fase significativa di una nuova ripresa potrebbe iniziare tra novembre e dicembre di quest'anno. Fino ad allora, non si può escludere un'ulteriore fase di capitolazione, potenzialmente anche l'ultima del ciclo attuale. Un simile movimento potrebbe spingere Bitcoin verso l'area dei 45.000 dollari, livello in cui il prezzo si avvicinerebbe a circa 1,5 deviazioni standard negative rispetto alla media di lungo periodo. Storicamente, questa zona ha spesso rappresentato il limite inferiore dei mercati ribassisti di Bitcoin e un'area di accumulo interessante durante i precedenti cicli. Sebbene Bitcoin abbia difeso con successo l'area dei 60.000 dollari negli ultimi mesi, la partecipazione degli investitori rimane relativamente contenuta. Gli afflussi verso gli ETF sono migliorati solo recentemente, mentre l'attività sul mercato spot non mostra ancora la forza tipicamente associata a un'inversione rialzista sostenibile. Attualmente gli investitori sembrano preferire le azioni e persino i metalli preziosi rispetto agli asset digitali. Finché Bitcoin rimarrà al di sotto dei 70.000 dollari, sarà difficile sostenere che sia iniziata una vera e propria inversione di tendenza. Fonte: Checkonchain Strategy vende altri Bitcoin mentre i risultati di Coinbase pesano sul sentiment Strategy, il maggiore detentore aziendale di Bitcoin al mondo, ha comunicato la vendita di altri 1.683 BTC, per un valore di circa 105 milioni di dollari. Si tratta della terza vendita effettuata dalla società nelle ultime settimane, arrivata poco dopo la pubblicazione di risultati trimestrali inferiori alle attese, penalizzati principalmente dalle perdite non realizzate sulle proprie partecipazioni in Bitcoin. Il sentiment dell'intero settore delle criptovalute è stato inoltre influenzato negativamente dai risultati deludenti di Coinbase, che hanno ricordato agli investitori quanto le società legate agli asset digitali rimangano sensibili alle variazioni dei prezzi delle criptovalute e dei volumi di trading. Nonostante queste operazioni, Strategy continua a detenere di gran lunga la più grande riserva aziendale di Bitcoin. Tuttavia, se l'attuale mercato ribassista dovesse protrarsi fino al 2028 e interrompere il tradizionale ciclo quadriennale che ha caratterizzato Bitcoin per oltre un decennio, la società potrebbe essere costretta in futuro a liquidare ulteriori partecipazioni. In un contesto caratterizzato da liquidità limitata e domanda degli investitori contenuta, ulteriori vendite di grandi dimensioni potrebbero amplificare la volatilità e aumentare la pressione ribassista sul prezzo di Bitcoin. BlackRock continua a puntare sulla tokenizzazione mentre la finanza tradizionale si sposta on-chain Uno degli sviluppi più costruttivi per il settore arriva dalla continua espansione di BlackRock nel campo degli asset finanziari tokenizzati. Il gestore patrimoniale ha lanciato classi di quote tokenizzate per alcuni fondi monetari europei, che complessivamente gestiscono oltre 300 miliardi di dollari di asset. Sviluppata in collaborazione con la piattaforma blockchain Kinexys di JPMorgan, la soluzione consente agli investitori qualificati di trasferire la proprietà delle quote dei fondi 24 ore su 24 attraverso la tecnologia blockchain, mantenendo al contempo il tradizionale registro degli azionisti. L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo importante nella progressiva convergenza tra finanza tradizionale e tecnologia blockchain. Allo stesso tempo, questa tendenza strutturale continua a svilupparsi in larga parte indipendentemente dalla performance di breve periodo delle criptovalute. Gli afflussi verso gli ETF su Bitcoin tornano positivi I flussi di capitale verso gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti sono tornati in territorio positivo, con afflussi giornalieri superiori ai 200 milioni di dollari nelle ultime sessioni di mercato. L'iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock continua a rappresentare la quota maggiore delle nuove allocazioni istituzionali, consolidando la propria posizione come principale strumento per ottenere esposizione istituzionale a Bitcoin. Il miglioramento dei flussi verso gli ETF suggerisce che gli investitori istituzionali stanno gradualmente ricostruendo le proprie posizioni dopo diverse settimane caratterizzate da deflussi. Storicamente, afflussi sostenuti verso gli ETF hanno spesso rappresentato una base importante per la crescita dei prezzi nel medio periodo. Di conseguenza, la domanda degli ETF rimane uno degli indicatori più monitorati per valutare il sentiment degli investitori istituzionali e potrebbe attualmente offrire un segnale più significativo rispetto all'attività di trading degli investitori retail nel breve termine. Fonte: Team di ricerca di XTB, Bloomberg Finance L.P. Il capitale ruota verso alcune altcoin selezionate La mappa delle performance settimanali evidenzia una rotazione sempre più selettiva del capitale verso le criptovalute con maggiore beta, ovvero caratterizzate da una maggiore sensibilità ai movimenti del mercato. Mentre Bitcoin ed Ethereum continuano a registrare rialzi relativamente contenuti, un momentum più forte è emerso in progetti come Algorand, Cardano, Zcash, Cosmos e Polkadot, suggerendo che gli investitori stanno diventando progressivamente più propensi ad aumentare l'esposizione ai segmenti del mercato caratterizzati da un rischio più elevato. Allo stesso tempo, la performance più debole di alcune aree dell'ecosistema DeFi e di determinati token infrastrutturali indica che il movimento rialzista rimane disomogeneo e non ancora ampiamente diffuso. Questa struttura di mercato è tipica delle fasi di recupero, quando il capitale tende gradualmente a spostarsi dalle criptovalute più grandi verso altcoin con un maggiore potenziale di rialzo nel breve termine. Fonte: Team di ricerca di XTB Most Cryptocurrencies Still Trade Below Their Long-Term Average The two-year standard deviation analysis shows that the overwhelming majority of major cryptocurrencies continue to trade below their historical equilibrium levels despite recent price gains. The most notable exception is Zcash, which currently trades significantly above its long-term average, potentially reflecting either short-term overextension or unusually strong project-specific fundamentals. Meanwhile, assets such as Bitcoin Cash, Chiliz, Litecoin and Solana remain well below their two-year mean, indicating continued relative weakness compared with the broader market. From a quantitative perspective, this type of analysis helps identify both potentially overextended assets and cryptocurrencies that may still be in the early stages of recovery following prolonged declines. Fonte: Team di ricerca di XTB Analisi tecnica di Bitcoin (grafico D1) Dal punto di vista tecnico, la prima sfida importante per Bitcoin è rappresentata dal recupero della media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA50), attualmente situata intorno ai 65.300 dollari. Un breakout deciso al di sopra di questo livello rappresenterebbe il primo miglioramento significativo del momentum di breve periodo. Le successive principali aree di resistenza si trovano intorno ai 70.000 dollari e ai 73.500 dollari, entrambi livelli che in passato hanno agito come importanti zone di inversione. Sul fronte ribassista, il livello psicologico dei 60.000 dollari continua a rappresentare il primo supporto significativo, seguito dai recenti minimi relativi in area 58.000 dollari. Se Bitcoin dovesse respingere nuovamente il tentativo di rialzo nella zona dei 70.000 dollari, il successivo movimento ribassista potrebbe assomigliare alle tre precedenti fasi correttive osservate negli ultimi trimestri. In questo scenario, il prezzo potrebbe tornare verso l'area compresa tra 45.000 e 47.000 dollari, considerando sia l'analisi dell'azione dei prezzi sia i livelli storici di deviazione rispetto alla True Market Mean osservati durante i mercati ribassisti precedenti. Fonte: xStation5 Eryk Szmyd

Analista dei mercati finanziari, XTB

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