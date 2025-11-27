La Banca Centrale Europea pubblica i verbali📋L'EURUSD guadagna leggermente

Banca Centrale Europea: principali commenti dai verbali dell’ultima riunione BCE

I verbali indicano che i responsabili politici dovrebbero rimanere completamente aperti a diversi scenari di politica monetaria.

È stato osservato che alcuni membri ritengono che il ciclo di taglio dei tassi sia giunto al termine.

La BCE ha anche evidenziato che le sue proiezioni hanno un valore informativo molto più basso su orizzonti più lunghi, il che limita l’impatto della politica monetaria in quei periodi.

La valutazione delle prospettive sull’inflazione è rimasta sostanzialmente invariata.

Il quadro economico complessivo continua a essere caratterizzato da alta incertezza.

La maggior parte dei membri ha giudicato che i rischi legati alle prospettive di inflazione siano bilaterali.

È stato inoltre sottolineato che mantenere un approccio aperto a diversi scenari rimane importante.

EURUSD (timeframe M5)

L’euro è in rialzo dopo i commenti che suggeriscono una pausa nel ciclo di taglio dei tassi nell’area euro. La Banca segnala che i rischi legati all’inflazione sono ancora presenti. L’EURUSD si sta dirigendo verso 1,159, recuperando le perdite dopo i recenti ribassi.

Fonte: xStation5