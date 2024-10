⏬Il petrolio greggio WTI crolla del 2%

Disappointment from China and lack of escalation in the Middle East lead to lower prices 💡

Il petrolio sta perdendo oltre il 2% per iniziare la nuova settimana, principalmente a causa della pubblicazione di una serie di dati deboli dalla Cina e del fallimento nell'annunciare nuovi strumenti per stimolare l'economia. Inoltre, non c'è stata una escalation della situazione in Medio Oriente, sebbene gli Stati Uniti abbiano iniziato a dispiegare ulteriori infrastrutture di difesa missilistica in Israele.

Le maggiori speranze del mercato erano riposte in un discorso del ministro delle finanze cinese durante il fine settimana. Si prevedeva l'annuncio di nuovi strumenti per supportare l'economia da 2 trilioni di yuan. Tuttavia, il discorso dell'ufficiale cinese non ha fornito alcun dettaglio specifico. Inoltre, i dati pubblicati dalla Cina hanno deluso:

L'inflazione CPI di settembre è stata solo dello 0,4% su base annua, contro una previsione del 0,8% e il dato precedente dello 0,6%.

La crescita delle esportazioni è diminuita drasticamente al 2,4% su base annua, contro una previsione del 6,0% e il livello precedente dell'8,7%.

I nuovi prestiti cinesi hanno registrato risultati inferiori alle aspettative. L'offerta di moneta M1 ha nuovamente mostrato forti cali.

I prestiti cumulativi nuovi della Cina hanno deluso, scendendo al di sotto della media quinquennale. Ovviamente, i dati si riferiscono a settembre, quindi l’impatto dei nuovi metodi annunciati e dell'effetto del taglio dei tassi non si è ancora fatto sentire. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Gli investitori stanno anche monitorando da vicino la situazione in Medio Oriente. Non c'è stata un'escalation significativa nel fine settimana, sebbene l'esercito degli Stati Uniti abbia iniziato a installare ulteriori difese missilistiche su terreno solido, probabilmente in risposta al lancio di un attacco con droni da parte di Hezbollah su un avamposto militare israeliano. Questa azione potrebbe anche suggerire che Israele si stia preparando per possibili attacchi aggiuntivi, in seguito alla risposta che Israele potrebbe dare all'ultimo attacco missilistico iraniano. Le posizioni speculative nei contratti stanno cominciando a rimbalzare, sebbene l'aumento maggiore delle posizioni sia nelle opzioni.

Il petrolio WTI sta perdendo più del 2% oggi, aprendo con un gap al di sotto dei 75 dollari al barile. Il supporto chiave per il WTI si trova intorno al livello di 72,5 dollari al barile, dove si trovano la media mobile a 50 periodi e le precedenti reazioni del petrolio a febbraio, giugno, luglio e agosto di quest'anno. La media a 25 periodi potrebbe suggerire un cambiamento di tendenza, ma la resistenza vicino al livello di 78 dollari, rafforzata dalla media mobile a 100 periodi, rimane distante. Questo livello potrebbe essere violato se Israele attaccasse le infrastrutture petrolifere iraniane.