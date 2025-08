News del Mattino (01.08.2025)

In una mossa che sta pesando sul sentiment degli investitori, i dazi reciproci dell'amministrazione Trump sono entrati in vigore oggi. Sebbene l'annuncio sia stato fatto ora, le nuove tariffe per la maggior parte dei paesi saranno implementate tra sette giorni. Tuttavia, i dazi sul Canada sono efficaci immediatamente. I nuovi dazi includono: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile 20% sul Vietnam

15% sull’Unione Europea

19% sull’Indonesia

10% sull’Australia

15% sulla Nuova Zelanda

15% su Israele

15% sulla Turchia Il franco svizzero sta reagendo negativamente all'annuncio di un dazio del 39%, perdendo lo 0,2% contro l’euro e una quota simile contro il dollaro. Negli ultimi tre giorni ha perso fino all’1% contro il dollaro. Il dollaro canadese rimane relativamente stabile dopo che il dazio finale sul Canada è stato aumentato dal 25% al 35%. Donald Trump ha dichiarato di essere aperto a negoziati. Le nuove tariffe non dovrebbero applicarsi ai prodotti che rientrano nell'accordo USMCA. I future statunitensi hanno iniziato a scendere in serata, e il calo è continuato nonostante i forti risultati di Apple e Amazon. Lo S&P 500 ha perso lo 0,37% ieri

Il Nasdaq ha chiuso in calo dello 0,03%

Oggi la vendita continua: US500 e US100 in calo dello 0,1% La sessione asiatica è mista: CHN.cash -0,36%

CH50cash -0,5%

AU200 (Australia) -0,12%

JP225 (Giappone) +0,01% Amazon ha riportato un utile per azione (EPS) di $1,68 miliardi, rispetto al precedente di $1,33 miliardi. Ricavi: $167,7 miliardi , contro una previsione di $162,15 miliardi

Tuttavia, perde il 6,6% nel trading after-hours a causa dei risultati deludenti nella divisione cloud Apple guadagna il 2,4% nel trading after-hours dopo una sorprendente trimestrale positiva. EPS: $1,57 , rispetto a una previsione di $1,43

Ricavi: $94,04 miliardi , contro un’attesa di $89,3 miliardi

Maggiore incremento di ricavi dal dicembre 2021

Tim Cook ha annunciato importanti investimenti in intelligenza artificiale, senza escludere acquisizioni Il cambio EUR/USD ha limitato il rimbalzo dopo il dato sull’inflazione core PCE degli USA, rimasta a un livello elevato del 2,8%. L’inflazione PCE complessiva è salita a 2,6% a/a da 2,4% a/a. Altri dati macroeconomici: PMI manifatturiero Caixin della Cina: 49,5 , contro 50,3 attesi e 50,4 precedenti

PMI manifatturiero finale del Giappone: 48,9 , rispetto al 50,1 precedente (preliminare: 48,8)

PPI Q2 dell’Australia: +0,7% q/q , rispetto al +0,9% q/q precedente ( annuo: 3,4% vs 3,7% )

Permessi di costruzione in Nuova Zelanda: -6,4% m/m , contro un precedente +10,3% m/m

Indice fiducia consumatori NZ: 94,7, in calo da 98,8 La Cina ha annunciato una serie di iniziative per incentivare gli investimenti nell’intelligenza artificiale, stabilizzare la crescita economica e stimolare la domanda interna. L’oro guadagna leggermente (+0,13%), ma resta sotto $3.300 l’oncia.

Il petrolio WTI è piatto, sopra i $69 al barile, mentre il Brent è sotto i $72.

Il gas naturale si stabilizza sopra i $3/MMBTU.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.