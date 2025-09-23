Il platino aumenta del 4%📈

Il platino vicino al massimo storico è trainato dalla domanda di metalli preziosi e dalle aspettative di tagli dei tassi della Fed 📈 Le aspettative di tagli ai tassi d’interesse negli Stati Uniti, i prezzi record dell’oro in avvicinamento a quasi 3.790 $ l’oncia e l’indebolimento del dollaro stanno alimentando guadagni euforici sul mercato del platino, in rialzo del 4,3% oggi. Negli ultimi giorni, i flussi netti verso gli ETF sull’oro hanno raggiunto il livello più alto dal 2021. La prospettiva di tassi d’interesse più bassi negli Stati Uniti (così come tagli in altre banche centrali) sostiene la liquidità globale e l’impulso creditizio, che si traducono naturalmente in una maggiore domanda di platino spot – non solo a fini d’investimento, ma anche per applicazioni industriali e automobilistiche. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile I dati statunitensi pubblicati oggi sono risultati più deboli delle attese (PMI di settembre e indice regionale della Richmond Fed), mentre funzionari della Federal Reserve (tra cui Michelle Bowman) hanno sottolineato i crescenti rischi di un significativo deterioramento del mercato del lavoro, che potrebbe costringere la Fed ad azioni ancora più aggressive. Gli investitori ora prezzano almeno altri due tagli dei tassi negli Stati Uniti entro quest’anno. Il forte rialzo dell’oro non sta solo sostenendo l’interesse per i metalli preziosi in generale, ma sta anche riportando il platino “in auge” nel settore della gioielleria. L’interesse per il platino come alternativa “di lusso”, più economica e rara rispetto all’oro, è cresciuto dopo anni di domanda stagnante per i gioielli in oro bianco. Platino (grafici)

Oggi i prezzi del platino sono in rialzo di quasi il 5%, balzando verso i precedenti massimi storici intorno a 1.480 $ l’oncia, dove è emersa la prima forte ondata di pressione in vendita. Fonte: xStation5 I prezzi del platino (grafico in oro) si muovono in gran parte in linea con l’andamento dell’oro, anche se la volatilità è più elevata e i movimenti di prezzo risultano più bruschi. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

