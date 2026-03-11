Sentimenti contrastanti a Wall Street sulla guerra in Iran🗽Le azioni Oracle salgono del 10%

I futures dell’S&P 500 sono in calo dello 0,1% dopo la pubblicazione dei dati sull’inflazione statunitense di febbraio, risultati in linea con le aspettative, e dopo la proposta dell’International Energy Agency di rilasciare riserve strategiche di petrolio. I commenti di Donald Trump suggeriscono che il conflitto con l’Iran potrebbe essere vicino alla conclusione; tuttavia Axios, citando alcune fonti, ha riferito che la guerra potrebbe proseguire ancora per diverse settimane. Fonte: xStation5 Corporate news Tesla (TSLA.US) sale dello 0,5% dopo le notizie secondo cui l’azienda sta accelerando i lavori su un progetto di agente di intelligenza artificiale . AeroVironment (AVAV.US) scende di oltre il 12% dopo aver riportato ricavi del terzo trimestre inferiori alle attese e aver ridotto la guidance per l’intero anno . Alliant Energy (LNT.US) guadagna lo 0,3% dopo che RBC Capital Markets ha avviato la copertura con rating outperform . Campbell’s (CPB.US) perde il 5% dopo aver tagliato le previsioni sull’utile per azione rettificato per l’intero anno . CarMax (KMX.US) sale del 7% dopo che l’investitore attivista Starboard Value ha rivelato una partecipazione di circa 350 milioni di dollari . Intuitive Surgical (ISRG.US) guadagna lo 0,3% dopo che Citi ha alzato il rating del titolo a buy . Nike (NKE.US) sale del 2% dopo che Barclays ha alzato il rating a overweight . Oracle (ORCL.US) balza del 10% dopo risultati solidi e una guidance che indica una domanda continua per l’infrastruttura AI . Serve Robotics (SERV.US) sale del 13% dopo risultati del quarto trimestre migliori delle attese e una guidance migliorata . Upstart (UPST.US) guadagna il 2% dopo aver annunciato l’intenzione di richiedere una licenza bancaria nazionale negli Stati Uniti . uniQure (QURE.US) sale del 2% dopo che Mizuho ha alzato il rating del titolo a outperform . Oracle riduce le preoccupazioni sul Nasdaq Oracle (ORCL.US) , gigante dell’ infrastruttura per l’intelligenza artificiale recentemente al centro del dibattito sulle spese in conto capitale del settore tecnologico e sui livelli di debito , ha riportato risultati migliori delle attese per il terzo trimestre fiscale 2026 e ha alzato le previsioni sui ricavi per il 2027 . I risultati hanno sostenuto il prezzo del titolo, anche se gli investitori continuano a valutare l’entità degli investimenti nell’infrastruttura AI e i rischi finanziari associati .

Oracle ha superato le attese degli analisti sia su ricavi che utili .

L’azienda ha alzato la previsione dei ricavi per l’anno fiscale 2027 a 90 miliardi di dollari .

Dopo i risultati, il titolo è salito fino al 14% nel pre-market .

I ricavi del Q3 hanno raggiunto 17,19 miliardi di dollari , sopra le previsioni di 16,9 miliardi e in aumento rispetto ai 14,1 miliardi di un anno prima.

L’ utile per azione (EPS) è stato 1,79 dollari , sopra le aspettative di 1,70 dollari .

Il segmento cloud ha generato 8,9 miliardi di dollari di ricavi , leggermente sopra le stime di mercato.

I ricavi da cloud infrastructure hanno raggiunto 4,9 miliardi di dollari , anche in questo caso sopra le attese.

L’azienda ha indicato una forte domanda per servizi cloud e AI, con contratti in backlog pari a 553 miliardi di dollari. Le elevate spese per infrastrutture AI rappresentano una tendenza più ampia nel settore:

Amazon (AMZN.US), Alphabet (GOOGL.US), Meta (META.US) e Microsoft (MSFT.US) prevedono di destinare circa 650 miliardi di dollari complessivi in CAPEX nel 2026, in gran parte per data center dedicati all’intelligenza artificiale. Secondo alcuni media, l’azienda potrebbe pianificare il taglio di migliaia di posti di lavoro per finanziare l’espansione delle infrastrutture AI.

per finanziare l’espansione delle infrastrutture AI. Oracle ha inoltre smentito le notizie secondo cui il progetto di espansione del data center Stargate con OpenAI (OPAI.PVT) in Texas sarebbe stato interrotto.

secondo cui il progetto di espansione del sarebbe stato interrotto. Nonostante il rimbalzo di oggi, il titolo rimane sotto pressione :

: le azioni sono scese di circa il 54% negli ultimi sei mesi

e di circa il 23% dall’inizio dell’anno .

. Allo stesso tempo, la società sta aumentando significativamente gli investimenti nei data center per l’AI :

: Le spese in conto capitale (CAPEX) sono aumentate del 269% in un solo trimestre , raggiungendo 8,5 miliardi di dollari .

sono aumentate del , raggiungendo . Il CAPEX annuale potrebbe arrivare a 50 miliardi di dollari .

potrebbe arrivare a . Oracle ha mantenuto la previsione di ricavi per il 2026 a 67 miliardi di dollari e ha lasciato invariato il dividendo trimestrale a 0,50 dollari per azione. Fonte: xStation5

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