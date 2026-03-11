Nikkei vende i massimi

Punti chiave UsdJpy di nuovo al test dei 158

Nikkei in recupero ma vende i massimi dei giorni scorsi. Test dei massimi per l'azionario

Oggi Inflazione Usa prevista stabile al 2,4%

Oggi vedremo l'uscita dell'inflazione Usa di febbraio, prevista stabile al 2,4%. Il Nikkei, in fase di recupero come tutti gli altri mercati azionari, vende i massimi di venerdí scorso e di ieri. La situazione tecnica dello Yen é quella che comanda in questo momento le dinamiche del mercato valutario. Nikkei in recupero ma vende i massimi L'indice giapponese, il piú forte tra gli indici globali, si ritrova a salire dopo il test di nuovi minimi visto negli scorsi giorni. In questo momento la situazione vede un recupero palese ma allo stesso tempo una vendita dei massimi di venerdí scorso e di ieri, confermando quanto i mercati stiano diventando molto tecnici in presenza di una volatilitá che potrebbe diventare strutturale e caratterizzare i prossimi mesi di negoziazione su tutti gli asset. Quindi il Nikkei recupera circa un 1,4% sul cash, vende i massimi e prepara la dinamica tecnica per la giornata di oggi dove potremmo vedere quindi il test dei massimi dei giorni scorsi su tutti i mercati azionari. Il Test fondamentale dello Yen Sul Forex comanda UsdJpy che oramai gravita stabilmente a ridosso dei 158, un livello di possibile intervento da parte della BoJ che potrebbe riportare il cambio verso livelli piú sostenibili. Uno yen cosí debole con i tassi alti é un qualcosa che non é sostenibile a lungo termine, la BoJ potrebbe intervenire e il mercato prosegue a testare proprio l'area dove potremmo assistere ad un forte movimento al ribasso di UsdJpy con conseguenze che potremmo vedere anche su altri cambi come EurUsd e GbpUsd. Questa situazione quindi presume un cambio di direzione del dollaro con la possibilitá di vedere un suo deprezzamento a lungo termine. Inflazione Usa Oggi il dato sull'inflazione Usa che é previsto stabile al 2,4%. Ovviamente questo dato non prenderá in considerazione quanto visto di recente sul petrolio ma sicuramente ci potrá fornire un'indicazione importante circa l'andamento del mercato immobiliare, ossia la componente shelter che pesa per 1/3 dell'inflazione. Un ribasso di questa componente potrebbe compensare il futuro andamento al rialzo dell'inflazione dovuto all'attuale aumento del petrolio, crolli di prezzo permettendo. Al momento l'attenzione quindi é sulla componente dell'inflazione che riguarda il mercato immobiliare, questo dato potrebbe influenzare la prossima decisione della Fed qualora dovessimo vedere un forte ribasso magari al di sotto del 2%.

