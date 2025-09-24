Il Segretario al Tesoro statunitense Bessent segnala possibili tagli aggressivi dei tassi della Fed

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha commentato oggi l’economia americana e i tassi di interesse. Ecco i punti principali: Ci incontreremo di nuovo con la Cina a ottobre e novembre.

Alcune sostanze chimiche e motori aeronautici potrebbero essere utilizzati come leva nei colloqui con la Cina.

Gli Stati Uniti sono vulnerabili in alcune industrie e devono rafforzarsi.

I minerali delle terre rare provenienti dalla Cina continuano ad arrivare.

Stiamo andando avanti su Fannie Mae e Freddie Mac.

Non so se ci sarà uno shutdown del governo la prossima settimana.

Stiamo lavorando a un piano per i posti di lavoro sostituiti dall’intelligenza artificiale.

Vedremo cosa accadrà con questo boom dell’AI.

Credo che assisteremo a un calo significativo dell’inflazione.

Sono meno preoccupato per una recessione.

Powell avrebbe dovuto segnalare un taglio di 100–150 punti base.

Concluderò il primo giro entro la prima settimana di ottobre.

La prossima settimana terrò molti colloqui con candidati alla Fed.

Alcuni candidati alla Fed mi hanno sorpreso.

Le revisioni sui dati occupazionali mostrano che qualcosa non andava.

Sono sorpreso che il Presidente della Fed Powell non abbia segnalato una direzione chiara per i tassi di interesse.

I tassi sono troppo restrittivi e devono scendere.

Non so perché Powell abbia fatto un passo indietro.

Stiamo entrando in un ciclo di allentamento.

La Fed è rimasta troppo alta per troppo tempo.

