Il VIX estende le perdite in mezzo al sentiment positivo di Wall Street 📉

I futures sull’indice di volatilità CBOE VIX (VIX) scendono di quasi -0,7% oggi, estendendo un forte momentum al ribasso. Il calo è guidato da diversi fattori che rendono le azioni e gli asset rischiosi attraenti per gli investitori nonostante le valutazioni storicamente elevate. Oggi, i futures sugli indici statunitensi come US100 e US500 guadagnano tra lo 0,1% e lo 0,15%, mentre US30 e US200 sono quasi lo 0,3% più alti.
Il rapporto prezzo/utili a 12 mesi forward per le aziende dell’S&P 500 si attesta a 22,1, rispetto alla media a 5 anni di 19,9 e alla media a 10 anni di 18,5. Ora, gli investitori sperano che il vertice Putin–Trump in Alaska possa alleviare le tensioni geopolitiche e forse innescare un calo più netto dei prezzi delle materie prime energetiche — soprattutto se si raggiungesse davvero una risoluzione pacifica in Ucraina e gli Stati Uniti allentassero le sanzioni sulle risorse russe, incluso il petrolio. Uno scenario del genere ridurrebbe il rischio inflazionistico.
Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischiApri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile
Secondo il sondaggio FMS della Bank of America, il 78% dei gestori di fondi prevede tagli dei tassi d’interesse USA entro i prossimi 12 mesi, mentre la probabilità di recessione è scesa al livello più basso da gennaio 2025. Le allocazioni in azioni stanno inoltre aumentando. Il sondaggio vede la maggiore probabilità che la carica di presidente della Fed venga assegnata a Waller, seguito da vicino da Kevin Hassett. I rischi maggiori rimangono una guerra commerciale e un’inflazione più alta, che potrebbero impedire alla Fed di tagliare i tassi.
Grafico VIX (intervallo H1)
I futures sul VIX stanno trattando all’interno di un canale ribassista, con una resistenza potenzialmente forte attesa intorno a 17,3 (media mobile esponenziale a 50 periodi – EMA50).
Fonte: xStation5
Dopo ciascuno degli ultimi due rollover del VIX, l’indice è tornato a un forte trend ribassista, e le aspettative di tagli dei tassi negli Stati Uniti fanno sì che gli investitori vedano poca necessità di “coprire” la volatilità, nonostante i potenziali schemi stagionali favorevoli per l’indice nelle prossime settimane.
Fonte: xStation5
Innanzitutto, la stagione degli utili negli Stati Uniti è stata molto solida, con le grandi aziende tecnologiche che hanno riportato ricavi e profitti in crescita, attenuando le preoccupazioni sulle valutazioni elevate. Secondo FactSet, gli utili delle società dell’S&P 500 sono aumentati in media dell’11,8%, e ben l’81% delle aziende ha superato le previsioni di Wall Street sia sugli utili che sui ricavi. Quaranta società hanno fornito indicazioni positive per il prossimo trimestre, a fronte di 38 che hanno emesso outlook negativi.
Fonte: FactSet
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.