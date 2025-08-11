Il VIX estende le perdite in mezzo al sentiment positivo di Wall Street 📉

I futures sull’indice di volatilità CBOE VIX (VIX) scendono di quasi -0,7% oggi, estendendo un forte momentum al ribasso. Il calo è guidato da diversi fattori che rendono le azioni e gli asset rischiosi attraenti per gli investitori nonostante le valutazioni storicamente elevate. Oggi, i futures sugli indici statunitensi come US100 e US500 guadagnano tra lo 0,1% e lo 0,15%, mentre US30 e US200 sono quasi lo 0,3% più alti.

Il rapporto prezzo/utili a 12 mesi forward per le aziende dell’S&P 500 si attesta a 22,1, rispetto alla media a 5 anni di 19,9 e alla media a 10 anni di 18,5. Ora, gli investitori sperano che il vertice Putin–Trump in Alaska possa alleviare le tensioni geopolitiche e forse innescare un calo più netto dei prezzi delle materie prime energetiche — soprattutto se si raggiungesse davvero una risoluzione pacifica in Ucraina e gli Stati Uniti allentassero le sanzioni sulle risorse russe, incluso il petrolio. Uno scenario del genere ridurrebbe il rischio inflazionistico.

Secondo il sondaggio FMS della Bank of America, il 78% dei gestori di fondi prevede tagli dei tassi d’interesse USA entro i prossimi 12 mesi, mentre la probabilità di recessione è scesa al livello più basso da gennaio 2025. Le allocazioni in azioni stanno inoltre aumentando. Il sondaggio vede la maggiore probabilità che la carica di presidente della Fed venga assegnata a Waller, seguito da vicino da Kevin Hassett. I rischi maggiori rimangono una guerra commerciale e un’inflazione più alta, che potrebbero impedire alla Fed di tagliare i tassi.

Grafico VIX (intervallo H1)

I futures sul VIX stanno trattando all’interno di un canale ribassista, con una resistenza potenzialmente forte attesa intorno a 17,3 (media mobile esponenziale a 50 periodi – EMA50).

Fonte: xStation5

Dopo ciascuno degli ultimi due rollover del VIX, l’indice è tornato a un forte trend ribassista, e le aspettative di tagli dei tassi negli Stati Uniti fanno sì che gli investitori vedano poca necessità di “coprire” la volatilità, nonostante i potenziali schemi stagionali favorevoli per l’indice nelle prossime settimane.

Fonte: xStation5

Innanzitutto, la stagione degli utili negli Stati Uniti è stata molto solida, con le grandi aziende tecnologiche che hanno riportato ricavi e profitti in crescita, attenuando le preoccupazioni sulle valutazioni elevate. Secondo FactSet, gli utili delle società dell’S&P 500 sono aumentati in media dell’11,8%, e ben l’81% delle aziende ha superato le previsioni di Wall Street sia sugli utili che sui ricavi. Quaranta società hanno fornito indicazioni positive per il prossimo trimestre, a fronte di 38 che hanno emesso outlook negativi.

Fonte: FactSet