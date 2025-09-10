Inditex si riprende dopo la pubblicazione dei risultati finanziari📈

Inditex (ITX.ES), proprietaria di marchi come Zara, Bershka e Massimo Dutti, ha presentato risultati molto solidi per il primo semestre 2025, scatenando una forte reazione del mercato e un aumento del 5,9% del prezzo delle azioni – il rialzo più forte da aprile di quest’anno. La società ha confermato un aumento delle vendite dell’1,6% a/a a 18,36 miliardi di euro e un avvio positivo del terzo trimestre: dall’inizio di agosto al 8 settembre, la domanda a cambi costanti è salita fino al 9%. La ripresa della domanda è evidente anche grazie alle vendite record delle ultime collezioni e a politiche efficaci di gestione dell’inventario.

Tuttavia, i risultati operativi del primo semestre hanno solo parzialmente soddisfatto le attese del mercato. L’EBIT è stato di 3,57 miliardi di euro (+0,9% a/a), leggermente sopra il consenso di 3,56 miliardi, mentre ricavi e utile netto sono risultati leggermente inferiori alle previsioni: 18,36 miliardi contro i 18,52 miliardi attesi e 2,79 miliardi (previsione 2,82 miliardi). La società ha mantenuto un margine lordo elevato del 58,3% rispetto al 58,2% atteso, e l’EBITDA è salito a 5,11 miliardi (+1,5% a/a, in linea con le previsioni). I marchi Stradivarius, Oysho e Bershka hanno registrato le migliori performance nella struttura delle vendite, con incrementi significativi a/a, mentre Massimo Dutti ha registrato un leggero calo.

Le dichiarazioni del management sottolineano che Inditex prevede un impatto negativo dei tassi di cambio del -4% sui ricavi nel 2025 (precedentemente stimato -3%), principalmente a causa dell’indebolimento del dollaro e del peso rispetto all’euro. La società prevede un’ulteriore accelerazione della crescita nella seconda metà dell’anno: per rispettare il consenso, le vendite dovrebbero aumentare del 5,3% a/a e l’EBIT del 3,2%, rispetto all’1,7% del Q2. La gestione efficace dei costi operativi e il vantaggio nella logistica globale pongono Inditex in una posizione di leadership rispetto ai concorrenti europei.

Risultati finanziari Inditex + previsioni

Ricavi: 18,36 mld € (+1,6% a/a, previsione 18,52 mld €)

EBIT: 3,57 mld € (+0,9% a/a, previsione 3,56 mld €)

EBITDA: 5,11 mld € (+1,5% a/a, previsione 5,12 mld €)

Utile netto: 2,79 mld € (+0,8% a/a, previsione 2,82 mld €)

EPS: 0,896 € (previsto 0,889 €)

Margine lordo: 58,3% (previsto 58,2%)

Zara & Zara Home: 13,15 mld € (+0,9% a/a)

Pull&Bear: 1,16 mld € (+3% a/a)

Massimo Dutti: 895 mln € (-1% a/a)

Bershka: 1,44 mld € (+4,1% a/a)

Stradivarius: 1,33 mld € (+5,7% a/a)

Oysho: 389 mln € (+5,7% a/a)

Numero di negozi: 5.528 (-2,5% a/a, previsione 5.547)

Previsioni Inditex per la seconda metà del 2025

Crescita delle vendite da agosto a settembre: +9% a/a a cambi costanti

Consenso: le vendite in H2 devono crescere del 5,3% a/a e l’EBIT del 3,2% a/a per rispettare le stime degli analisti

Impatto negativo previsto dei cambi sui ricavi: -4% (precedentemente -3%)

Il management sottolinea un’ulteriore accelerazione della crescita grazie all’ottimizzazione dei costi e al vantaggio logistico

Oggi, per la prima volta da giugno, le azioni Inditex stanno testando la media mobile esponenziale a 200 giorni, barriera chiave per l’attuale trend ribassista di lungo periodo del titolo.

Fonte: xStation