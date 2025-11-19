Inflazione Europa e UK

Punti chiave Inflazione Uk prevista al 3,6%

Inflazione Europa prevista al 2,1%

Mercati azionari sui supporti

Stasera la trimestrale di Nvidia

In uscita in mattinata il dato sull'inflazione in Europa e Uk, in serata si attende la trimestrale di Nvidia che potrebbe essere determinante per le sorti dei mercati azionari sia nel breve termine che per le prossime settimane. I mercati azionari nella notte rimangono sui livelli di supporto che abbiamo visto strutturarsi nella giornata di ieri pur avendo ancora una dinamica di base assolutamente ribassista. Inflazione Uk al ribasso? Dati importanti a livello macroeconomico quelli che sono previsti in uscita in mattinata. A breve infatti uscirá l'inflazione Uk che é prevista al ribasso dal 3,8% al 3,6%, un ribasso molto poco incisivo considerando i target della BoE che prevedono il classico 2%. La situazione degli Uk é complessa, tassi alti al 4%, inflazione molto alta e tasso di disoccupazione in salita, una condizione che potrebbe sfuggire di mano qualora dovessimo vedere un tasso di disoccupazione in aumento nel corso dei prossimi mesi. Il ribasso dell'inflazione quindi sarebbe del tutto normale in questa condizione, ma di fatto in Uk servirebbe un ribasso dell'inflazione molto marcato. Inflazione Europa verso il 2,1% Inflazione Europa prevista in leggero ribasso ma ancora a ridosso del target della Bce. Condizione di equilibrio per l'Europa che di recente ha comunque visto dei ribasso marcati su alcune inflazioni, come ad esempio quella italiana che é scesa da 1,6% a 1,2%, oppure l'inflazione francese che scende a 0,9%, livelli molto bassi. D'altro canto rimane alta l'inflazione in Spagna, cosí come l'inflazione in Germania che rimane al di sopra del 2%. La condizione europea sembra essere la migliore al momento con tutte le grandezze macro in sostanziale equilibrio con inflazione a ridosso del target, dei tassi di interesse intorno al target, disoccupazione sui minimi. Mercati sui supporti Mercati azionari sui supporti di breve dopo i forti ribassi visti nei giorni scorsi. L'attesa é per la trimestrale di questa sera che di fatto potrebbe fare da market mover per il resto della settimana. Nikkei nella notte si ferma sui livelli minimi di ieri, cosí come i futures dei vari indici azionari globali che imitano il mercato giapponese. Ci attendiamo una situazioine di stasi su questi minimi, il tutto in attesa del big event di questa sera, ma soprattutto per i dati del mercato del lavoro attesi per domani, dati assolutamente fondamentali per le aspettative della Fed. Per quanto riguarda le aspettative sui tassi, abbiamo una lotta al 50% tra chi si attende un taglio dei tassi e chi invece si attende tassi fermi, queste aspettative saranno destinate a cambiare solamente dopo i dati di domani.



Aspettative sui tassi di interesse Fed combattute tra tassi fermi e taglio da 0,25% - Fonte: CME - Fed WatchTool





