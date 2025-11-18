📌US500 perde l'1%

Le settimane recenti hanno visto un rapido ribaltamento del sentiment e del trend a breve termine sul mercato azionario. Nelle ultime tre settimane, il più ampio indice S&P 500 ha perso oltre il 5%, e il Nasdaq 100 ha perso oltre il 7%. Sebbene non vi sia una causa diretta unica per questa correzione, e la stagione degli utili negli Stati Uniti sia stata abbastanza solida, sembra che le principali ragioni rimangano: incertezza sullo stato dell’economia, in assenza degli ultimi dati (chiusura del governo), valutazioni azionarie elevate e rischio di concentrazione eccessiva di capitali in un ristretto gruppo di azioni di società selezionate. Gli investitori stanno iniziando a prezzare scenari meno ottimistici e sono incerti riguardo al proseguimento del bull market dell’IA, come si può osservare, ad esempio, nei cali di CoreWeave (CRWV.US) e della giapponese Softbank — percepite come le “giocatrici più aggressive” nel settore delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale. Preoccupazioni riguardo all’impatto della chiusura del governo sull’economia, un sentiment dei consumatori più debole e un mercato del lavoro in indebolimento. Un chiaro indicatore di tale debolezza sono i recenti risultati di Home Depot (HD.US), che mettono chiaramente in guardia contro un rallentamento economico. In queste circostanze, l’FOMC ha iniziato a segnalare nelle ultime settimane che un taglio dei tassi a dicembre non è così certo come sembrava al mercato fino a poco tempo fa. Le probabilità di un taglio dei tassi a dicembre sono scese dal circa 40% della scorsa settimana al 20% di questa settimana. Le valutazioni azionarie hanno reagito “allergicamente” a questo scenario. Dopo che l’indice S&P 500 è sceso sotto i 6.728 punti, i fondi CTA si sono uniti ai venditori. A causa della natura specifica delle loro attività e strategie, non contribuivano ai ribassi finché l’indice rimaneva sopra la EMA a 50 giorni. Ora, tuttavia, le cosiddette “strategie sistemiche” stanno complicando le possibilità di un improvviso ribaltamento del sentiment e di un rimbalzo a Wall Street, poiché i CTA devono vendere “insieme al mercato”. Nel breve termine, i risultati di Nvidia e la posizione dell’FOMC, che la banca centrale comunicherà mercoledì, rimangono indicatori per la direzione futura del mercato. Fonte: Goldman Sachs FICC US500 (D1)

I futures sull’S&P 500 (US500) perdono oggi oltre l’1%, scendendo sotto la EMA50.

Fonte: xStation5

