Inflazione Italia in aumento a 1,2%. Cala l'energia

Punti chiave Inflazione Italia a 1,2%, in aumento rispetto a 1,1% del dato precedente

Calano i prezzi dell'energia

Aumentano i prezzi dei Servizi dei Trasporti, Alimentari lavorati e non lavorati

Inflazione Italia a 1,2%, in lieve aumento rispetto all' 1,1% dello scorso dato. Il dato europeo si attesta al 2% contro il 2,1% del dato precedente, la situazione in Europa e in Italia risulta stabile e le condizioni macroeconomiche vedono al momento la conferma della stabilitá dell'economia. Inflazione Italia: Aumentano i Servizi, in Calo l'Energia Secondo i dati rilasciati dall'Istat nella mattinata del 7 gennaio, il lieve aumento dell'inflazione in Italia é dovuto all'aumento dei prezzi relativi ai servizi dei trasporti che passano da 0,9% a 2,6%, degli alimentari non lavorati che passano da 1,1% a 2,3% e gli alimentari lavorati che passano dal 2,1% al 2,6%. Calano i prezzi energetici regolamentati dal -3,2% al -5,3% e i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e della cura della persona, da 3% a 2,7%.



Inflazione Italiana, grafico mensile - Fonte: TradingView - Istat

Il commento dell'analista La situazione italiana é nel complesso buona, l'inflazione rimane al di sotto del 2% e sopra la soglia dell'1% riflettendo una crescita dei prezzi sana e regolare. L'inflazione al di sotto della media europea potrebbe essere un vantaggio per gli investimenti, soprattutto per quelli relativi ai titoli di Stato che di fatto vedono un rendimento reale superiore al resto d'Europa per via degli alti rendimenti e dell'inflazione al di sotto della media. La condizione dell'economia italiana, nel panorama dell'economia europea, é sicuramente una delle piú virtuose. Attenzione in futuro ai numeri relativi alla disoccupazione, soprattutto in relazione con i dati americani in quanto l'influenza degli Stati Uniti sull'Europa é alta e il peggioramento recente dei numeri occupazionali americani potrebbe ripercuotersi sull'economia europea, Italia compresa.

