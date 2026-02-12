Notizie del mattino (12.02.2026)

I futures sugli indici statunitensi stanno estendendo cauti rialzi dopo i solidi dati sul mercato del lavoro USA pubblicati ieri (US100: +0,1%; US500: +0,15%).

A gennaio, il deficit di bilancio degli Stati Uniti è stato inferiore rispetto a un anno prima, in parte grazie ai maggiori introiti derivanti dai dazi. I dazi doganali hanno totalizzato 30 miliardi di dollari a gennaio e 124 miliardi dall’inizio dell’anno fiscale, in aumento del 304% rispetto al 2025. Tuttavia, l’attesa sentenza della Corte Suprema sui dazi potrebbe interrompere le riscossioni, mentre l’aumento dei costi per il servizio del debito e l’assenza di uno scenario di rapidi tagli dei tassi continuano a pesare sui conti pubblici.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha votato per revocare i dazi imposti dal presidente Donald Trump al Canada, segnando una rara presa di posizione bipartisan contro l’autorità esecutiva in materia commerciale. Tuttavia, la misura necessita ancora dell’approvazione del Senato e della firma di Trump per entrare in vigore.

L’ottimismo prevale nell’area Asia-Pacifico dopo il solido report NFP statunitense di ieri. L’indice MSCI Asia Pacific ha raggiunto un nuovo massimo storico. Anche il Nikkei giapponese (+0,25%) e il KOSPI sudcoreano (+2,8%) hanno toccato livelli record nelle prime contrattazioni, trainati dai titoli tecnologici. CHN.cash e HK.cash registrano un rialzo di circa lo 0,7% per il secondo giorno consecutivo.

Mercedes-Benz ha riportato un calo dell’utile operativo 2025 del 57%, superiore alle attese, a 5,8 miliardi di euro, al di sotto dei 6,6 miliardi previsti e in diminuzione rispetto ai 13,6 miliardi dell’anno precedente. I ricavi sono scesi del 9% a 132,2 miliardi di euro. L’azienda deve affrontare una forte concorrenza in Cina, i dazi e effetti valutari negativi. Il margine della divisione auto passeggeri si è attestato al 5%. Nel medio termine, punta a margini dell’8–10% attraverso nuovi modelli e riduzioni dei costi.

L’indice del dollaro (USDIDX) rimbalza dello 0,1%, interrompendo la recente serie negativa grazie al solido dato NFP che riduce la necessità di ulteriori tagli dei tassi negli Stati Uniti. Il dollaro australiano, in ipercomprato, registra il maggiore ritracciamento (AUDUSD: -0,15%). EURUSD scende di circa lo 0,1% a 1,186.

Il Brent e il WTI mostrano una lieve correzione (circa -0,3%) dopo i rialzi di ieri, restando all’interno dell’attuale trend rialzista. Il gas naturale perde circa l’1,2%.

I metalli preziosi arretrano in un contesto di maggiore propensione al rischio e solidi dati macroeconomici USA. L’oro scende dello 0,6% a 5.050 dollari l’oncia, mentre l’argento cala dell’1,2% a 83,40 dollari l’oncia.

Il Bitcoin è stabile a 67.070 dollari, mentre Ethereum guadagna l’1,2% a 1.976 dollari.

