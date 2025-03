Inflazione UK e GDPNOW

Europa Test Massimi Mercati europei al test della tenuta della dinamica rialzista vista ieri che di fatto va a testare i massimi delle scorse settimane, un test molto importante che di fatto dovrebbe poi essere confermato nella giornata di domani e di venerdí. Le chiusure giornaliere di ieri sono state di fatto positive confermando il rialzo ma di fatto le dinamiche settimanali rimangono ancora statiche sui massimi, facendo presumere l'inizio di potenziali ribassi. Oggi arrivano i primi market mover importanti della settimana come ad esempio l'Inflazione Uk di stamani, gli ordini di beni durevoli in Usa, dato fondamentale per l'uscita della prima proiezione settimanale del GdpNow.



INFLAZIONE UK IN USCITA



La Bank of England é convinta che l'inflazione in Uk rimarrá alta, convinzione che ricorda molto quella della Fed e di fatto i tassi BoE rimangono ancora molto alti. Questo comporta anche dei rendimenti dei Gilt a 10 anni molto alti, siamo a ridosso del 4,7%, i rendimenti piú alti sul mercato obbligazionario delle economie piú importanti al mondo, il tutto con una sterlina che di fatto ha recuperato terreno sul dollaro nel corso delle ultime settimane. L'inflazione é prevista al ribasso dal 3% al 2,9%, il dato uscirá alle 8:00, un'ora prima dell'apertura del cash europeo e il cambio GbpUsd rimane ancora a ridosso dei massimi settimanali. Al momento la situazione tecnica vedrebbe bene un leggero ribasso del cambio GbpUsd che non va ad inficiare il trend rialzista di lungo periodo che si é oramai strutturato contro il dollaro, pertanto facciamo attenzione all'uscita del dato in quanto potrebbe portare a dei movimenti interessanti in ottica di ritracciamento.

Grafico Settimanale di GDPUSD al test dei massimi - Fonte: XStation



GDPNOW IN USCITA



In uscita la prima proiezione del GdpNow, dopo l'uscita del dato sui beni durevoli in Usa. Questo dato é molto atteso per via degli ultimi rilasci molto negativi che hanno visto un Pil Usa per il Q1 2025 arrivare a toccare il -2,8% di minimo. Al momento l'attenzione sul dato é alta in quanto anche la Fed ha rivisto recentemente i dati sul Pil nelle sue proiezioni economiche portandolo dal 2,1% di dicembre a 1,7% dell'ultima riunione. Domani uscirá anche il dato headline del Pil, previsto anch'esso al ribasso dal 3,1% al 2,3%, un ribasso consistente ma il dato rimarrebbe comunque positivo. Il prossimo dato del GdpNow é previsto in uscita venerdí dopo il Pce, altro dato fondamentale per la Fed.



MERCATI AL TEST DEI MASSIMI



Mercati europei al test dei massimi settimanali su Dax, Ftse Mib e Eurostoxx50 che risultano particolarmente positivi rispetto ai mercati Usa che di fatto rimangono ancora con chiusure potenzialmente negative per il mese di marzo. La situazione tecnica risulta alquanto complessa in ottica intermarket in quanto l'Europa sembra non sbloccarsi sul fronte dei ribassi, mentre in Usa si tenta un rimbalzo su tutti i principali indici azionari per via delle brutte dinamiche delle ultime settimane. Facciamo attenzione alle dinamiche mensili e alle possibili chiusure negative sugli indici americani in quanto potrebbero dare il via ad una lunga fase ribassista sui mercati azionari, pertanto la chiusura settimanale attuale e la chiusura di lunedi 31 marzo saranno assolutamente cruciali per il trend di lungo periodo.

Dinamica su base giornaliera del Dax - Fonte: XStation



BOND EUROPA. SERVONO SETTIMANE



Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.