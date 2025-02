Inflazione UK in Uscita

Nikkei cede. Segnale Interessante Il Nikkei fornisce un segnale interessante per la giornata di oggi, infatti nella notte l'indice giapponese cede i minimi dei giorni scorsi e prova ad innescare quello che potrebbe essere un fisiologico ritracciamento di mercato, il tutto dovrá essere testato dai mercati europei stamattina e oggi pomeriggio dai mercati Usa. A breve l'uscita del dato sull'inflazione Uk prevista al rialzo al 2,8% dal 2,5%, mentre stasera sará la volta delle minute del Fomc.



INFLAZIONE UK E TAGLIO CHE SI ALLONTANA



La situazione degli Uk si fa sempre piú complessa, ma solamente nel brevissimo termine. La tendenza primaria della disoccupazione é rialzista e ieri abbiamo visto un dato che ha confermato i massimi, ancora non vediamo un'accelerazione al rialzo del tasso di disoccupazione. Oggi l'uscita del dato sull'inflazione, vista al rialzo sia da truflation che dalla stessa BoE che di fatto la vedrebbe addirittura al di sopra del 3%. Questa condizione porta la BoE a tenere i tassi fermi ai livelli attuali ancora per diverso tempo e a questo punto tutto sarebbe rimandato ai dati dei prossimi mesi. Al momento la disoccupazione rimane sui massimi dello scorso anno, l'inflazione che si riprende non di certo aiuta la BoE nel futuro taglio, sta di fatto che il differenziale tra inflazione e tassi rimane ancora relativamente elevato, pertanto ogni piccolo segno di cedimento potrebbe essere una buona scusa per la BoE per tagliare i tassi, politica che la BoE sembra attuare con molta riserva. I problemi potrebbero arrivare dal mercato del lavoro, cosí come in Usa e in Europa. Come si puó vedere nel grafico, la tendenza lunga dell'inflazione Uk rimane ancora ribassista, pertanto questi rialzi nel breve non dovrebbero preoccupare e non dovrebbero incidere in modo significativo sulla gestione della politica monetaria nel lungo termine, soprattutto se la disoccupazione prosegue nel suo sentiero rialzista che vediamo in atto dal 2023 ad oggi.

Inflazione UK di lungo periodo e il suo trend palesemente ribassista dal 2022 ad oggi - Fonte: TradingView.com



NIKKEI CEDE I MINIMI. UN SEGNALE IMPORTANTE?



Il Nikkei potrebbe essere uno degli indici che potrebbe innescare una fase di ritracciamento sui mercati azionari. Questo é dovuto essenzialmente al fatto che proprio il Nikkei é stato l'indice che nel 2024 si é rivelato essere il piú debole in assoluto con un drawdown di circa il -28% nel corso dell'estate, seguito subito dopo la Nasdaq con un -18%. Il Nikkei é quindi driver per la debolezza dei mercati azionari e stanotte ha mostrato un segno di cedimento su base giornaliera andando a rompere al ribasso i minimi dei giorni scorsi. Questo sarebbe un primo segnale di debolezza che dovrá essere confermato prima dall'Europa e poi dagli Usa. Al momento la questione é quindi rimandata all'apertura del cash europeo con il Dax, driver dei rialzi da inizio anno ad oggi, che potrebbe tentare di testare i massimi per venderli qualora dovesse essere coerente con quanto visto sull'indice giapponese.



FOREX IN TEST



Prosegue il test del dollaro sul Forex con EurUsd e GbpUsd alle prese con delle dinamiche settimanali che lasciano poco spazio a libere interpretazioni. La dinamica su base settimanale é palesemente rialzista con delle dinamiche mensili che sembrano voler strutturare un'inversione di lungo periodo che si attende sostanzialmente da dicembre e che ora vede finalmente i primi segnali di questa volontá ad invertire la tendenza.



