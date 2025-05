Inflazione USA e Richieste Sussidi

Azionario: Test Importanti Una settimana relativamente scarica di dati macro rilevanti, soprattutto in questa prima giornata di negoziazione dove vediamo per la prima volta l'assenza di dati macroeconomici rilevanti. Da domani abbiamo dati importanti come ad esempio l'uscita della disoccupazione in Uk, poi il dato piú atteso, l'inflazione americana. Sicuramente importanti i vari dati sull'inflazione per Germania, Francia, Spagna e Italia per la settimana, mentre giovedí bisognerá fare attenzione all'uscita del dato sulle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione e le vendite al dettaglio negli Usa. La dinamica tecnica dei mercati azionari inizia a farsi interessante, soprattutto in un'ottica di potenziale inversione della tendenza di recupero in atto da qualche settimana a questa parte. Il Nikkei chiude oggi in leggera positivitá con circa un +0,2%, tanto basta per innescare nuovi movimenti ribassisti di breve nel corso dei prossimi giorni.



AZIONARIO AL TEST DEL RECUPERO



Mercati azionari che dovranno affrontare il test dei recuperi che abbiamo visto nel corso di queste ultime settimane, soprattutto i mercati europei che hanno avuto i recuperi piú impattanti a livello tecnico. Il Dax, che ha di fatto superato i massimi storici con una certa scioltezza, ha conseguito un rialzo dai minimi di aprile pari a circa il 25%, un recupero troppo forte dopo i movimenti da =18% e -20% conseguiti da inizio anno, questo é il terzo movimento ad ampia volatilitá che vediamo su questo indice, un movimento insolito per un mercato che recupera in modo sano. L'attenzione quindi é proprio sul Dax che potrebbe vedere la strutturazione di una fase ribassista a partire dai nuovi massimi, una dinamica che potrebbe aprire la strada per ulteriori ritracciamenti nel corso delle prossime settimane. Stessa cosa dicasi per il Ftse Mib e Eurostoxx50, mentre per gli Usa i livelli massimi risultano ancora molto lontani, pertanto la dinamica dei prezzi su questi indici risulta ancora marcatamente ribassista se vista nell'ottica del lungo periodo. La fase di riskoff sui mercati azionari, considerando la volatilitá attuale e il Vix che rimane ancora su livelli ben superiori ai 18, potrebbe non essersi conclusa.



INFLAZIONE USA E DISOCCUPAZIONE UK



Domani l'uscita dei dati sulla disoccupazione Uk e su inflazione USa. Questi due dati sono fondamentali per il futuro delle rispettive politiche monetarie delle banche centrali. La disoccupazione Uk é sicuramente in un sentiero di risalita ma di fatto fatica a salire. Un aumento marcato della disoccupazione potrebbe portare la BoE a rivedere bene quanto detto nell'ultimo report di politica monetaria dove si da parecchia enfasi alla questione inflazione. Un aumento della disoccupazione in Uk significherebbe un potenziale ribasso dell'inflazione e un ritorno al considerare tagli dei tassi aggressivi. La disoccupazione Uk é prevista per domani salire al 4,5% dall'attuale 4,4%. Stessa cosa dicasi per gli Usa qualora dovessimo vedere un'inflazione al ribasso per il dato di domani, dato previsto stabile al 2,4% quindi sui minimi che vediamo da settembre 2024. Ricordiamo inoltre che giovedí avremo le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione in Usa, un dato che potrebbe risultare fondamentale nel corso delle prossime settimane vista l'influenza diretta sul tasso di disoccupazione. Giovedí anche un discorso di Powell a mercati aperti.

