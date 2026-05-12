Inflazione Usa verso il 3,7%?

- Oggi Inflazione Usa prevista dal 3,3% al 3,7%
- Mercati in indebolimento dai massimi
- Argento in forte recupero verso gli 85 dollari
- Oggi Inflazione Usa prevista dal 3,3% al 3,7%
- Mercati in indebolimento dai massimi
- Argento in forte recupero verso gli 85 dollari
Mercati in attesa palese dell'inflazione Usa in uscita oggi al 3,7% dal precedente 3,3%. I mercati azionari intanto tentano di indebolirsi dai massimi, l'argento si riprende molto bene mentre il petrolio prova a rimanere al di sotto dei 100 dollari al barile.
Mercati in indebolimento
Nikkei che cala dai massimi sui futures ma chiude il cash a ridosso dello 0,4%, in Korea il Kospi crolla del -3% mentre il Dax tedesco si appresta ad aprire in negativo con un calo registrato di oltre il -0,5% nel corso della nottata di oggi. Nasdaq ieri non é riuscito a salire come di solito riesce a fare, ha provato sicuramente ad accelerare ad inizio seduta cash americana di ieri ma non é riuscito nel suo intento. La situazione tecnica rimane ancora rialzista fino a prova contraria sull'America ma di fatto i mercati stanno provando ad indebolirsi da questi massimi. Ovviamente siamo ancora in una fase iniziale che ha bisogno di tempo e di conferme tecniche ma al momento alcuni indici come il Dax stanno cercando effettivamente di cedere i massimi.
Attesa Inflazione Usa
Nel mentre si attende l'inflazione Usa in uscita oggi pomeriggio prima dell'apertura del cash alle 14:30, un dato sicuramente rivisto al rialzo dal 3,3% al 3,7% atteso dalle stime. Sará importante vedere la variazione delle componenti dell'inflazione cosí da stabilire effettivamente se l'inflazione attuale é dovuta solo ed esclusivamente dall'aumento del prezzo del petrolio, dei carburanti e dell'energia in generale, oppure il rialzo del Crude Oil ha avuto un impatto su tutte le altre componenti. Per il momento questo é il dato market mover piú importante della settimana.
Forte recupero Argento. Petrolio ancora sotto 100 dollari
Argento in forte recupero nella giornata di ieri con un rialzo fortissimo che ha portato le qutoazioni a ridosso degli 85 dollari, un rialzo poderoso considerando la fase statica sui metalli preziosi. Sull'argento abbiamo superato i massimi dello scorso mese, mentre sulle altre materie prime siamo ancora alla ricerca di una direzionalitá spiccata. Petrolio sta rimanendo al di sotto dei 100 dollari al barile, forte della dinamica del 2022 con la quale c'é un certo parallelismo con quanto stiamo vedendo ultimamente.
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Grafico del giorno: GBPUSD (11.05.2026)
Cosa aspettarsi questa settimana❓
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