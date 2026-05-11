US OPEN: I semiconduttori mantengono il mercato a livelli record

Gli indici azionari sia in Europa sia a Wall Street sembrano essere influenzati da due trend di prezzo opposti ma molto forti. Da un lato, c’è un trend rialzista guidato da un forte aumento delle aspettative sugli utili delle big tech, alimentato da una nuova ondata del “boom dell’IA”. Tuttavia, le valutazioni sono sotto pressione a causa di Donald Trump che, nelle dichiarazioni del weekend, ha adottato un tono chiaramente più conflittuale nei confronti dell’Iran. I prezzi del petrolio sono in aumento di quasi il 4%. Il sentiment negli Stati Uniti è comunque migliore rispetto all’Europa. I futures del Nasdaq 100 e dell’S&P 500 sono in rialzo di circa lo 0,2–0,3%. Non essendo previsti lunedì importanti risultati societari e con un numero limitato di dati macroeconomici rilevanti, il mercato potrebbe dare più attenzione del solito alle dichiarazioni politiche. Rappresentanti sia degli Stati Uniti sia dell’Iran potrebbero tentare di intensificare o de-escalare la situazione, con possibili movimenti significativi sui mercati. È inoltre importante seguire l’Europa, dove eventuali notizie su un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia, così come le decisioni di politica monetaria della BCE, saranno attentamente monitorate. Dati macroeconomici: Mezz’ora dopo l’apertura della sessione USA, gli investitori riceveranno i dati di aprile sulle vendite di case esistenti. Il mercato si aspetta un aumento da 3,98 milioni a 4,05 milioni. US100 (D1)

Il prezzo continua un movimento quasi verticale al rialzo sul grafico, mantenendosi vicino ai massimi storici. L’RSI indica una condizione chiaramente di ipercomprato, raggiungendo il livello più alto da settembre 2025. Una potenziale resistenza può essere individuata ai livelli di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% e del 38,2%. In caso di inversione del trend o correzione, i possibili livelli di supporto sono quelli del 78,6% e del 100% di Fibonacci.

Fonte: xStation5 Company news: Intel e Micron Technology:Nonostante un sentiment di mercato generale prudente, i titoli del settore semiconduttori continuano a registrare forti guadagni, sostenuti da un posizionamento degli investitori quasi euforico sul settore. I prezzi delle azioni sono in rialzo di oltre il 5% nel trading after-hours.

Moderna: Il titolo sale di oltre il 10% dopo l’annuncio che l’azienda sta lavorando a un vaccino contro gli hantavirus.

Babcock & Wilcox: Il titolo è in rialzo di oltre il 10% dopo la pubblicazione dei risultati; il segmento power ha registrato un aumento dei ricavi del 44% su base annua.

Lumentum Holdings: Il titolo sale di circa il 4% dopo l’annuncio dell’inclusione nel Nasdaq 100.

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