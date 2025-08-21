Inizia Jackson Hole

Oggi i PMI dei Servizi e Manifatturiero Inizia oggi Jackson Hole, il simposio organizzato dalla Fed di Kansas dove vedremo anche un intervento di Powell nella giornata di domani. Nel frattempo oggi sono attesi i dati relativi ai PMI su scala globale per quanto riguarda il settore manifatturiero e il settore dei servizi. I mercati continuano nella loro fase statica sui massimi, in attesa di una conferma tecnica di ritracciamento importante.



JACKSON HOLE, ATTESA PER POWELL



Inizia oggi Jackson Hole, il simposio della Fed di Kansas dove si discute di temi prestabiliti e di interesse fondamentale per il futuro della politica monetaria. Per quest'anno il tema é quello relativo al mercato del lavoro, ossia "Labor Markets in Transition: Demographics, Productivity and Macroeconomic Policy". Il mercato del lavoro, il vero nodo da sciogliere a livello macroeconomico nell'attuale scenario dove il tasso di disoccupazione é assoluto protagonista e che oggi é al centro del dialogo a Jackson Hole. Domani Powell parlerá nel pomeriggio e i mercati rimangono in attesa.



OGGI PMI E RICHIESTE DI SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE



Oggi molti dati Pmi del settore manifatturiero e del settore dei servizi, dati che potrebbero vedere l'effetto dei dazi in quanto i dati Pmi sono indici di sentiment. Nella mattinata usciranno quelli delle economie europee, nel pomeriggio quelli Usa. Attenzione nel pomeriggio all'uscita dei dati relativi alle richieste di sussidi di disoccupazione il cui aumento potrebbe essere assolutamente deleterio per il futuro del tasso di disoccupazione. Mancano solamente 3 data release delle richieste di sussidi prima di vedere il vero tasso di disoccupazione, pertanto l'attenzione su questo dato é assolutamente importante.



CALO TECH IN USA



Continua il calo delle Mag7 in Usa, stavolta la giornata di ieri ha visto Apple cadere pesantemente insieme ad Intel, rispettivamente un -2% circa a un -7%, per il resto invece rimane tutto in territorio negativo. Ridimensionamento momentaneo o effetto sistemico su tutti gli altri mercati? Consideriamo sempre che questi titoli, pesando molto sugli indici di riferimento, potrebbero generare un effetto sistemico importante e trascinare anche gli altri indici qualora ci fosse un ribasso strutturale e tecnico. Attenzione perché alcuni titoli presentano dinamiche tecniche che sembrano suggerire un potenziale ribasso di lungo termine, come ad esempio Microsoft o la stessa Apple.

