Jolts poco impattanti

Chiusure mensili in gran parte positive, cosí come da copione, dati Jolts meglio delle aspettative e inflazioni delle singole economie europee in linea di massima in aumento. Mercati ancora tendenzialmente rialzisti nel lungo termine, in sostanza nulla cambia dal punto di vista tecnico. Ovviamente i mercati sono in attesa dei market mover di domani e venerdi, market movers che probabilmente potrebbero dare una svolta a questi mercati cosí statici sui massimi.



JOLTS NON IMPATTANTI. OGGI GLI ADP



Job Openings a 7,227 milioni di unitá, meglio del dato precedente e meglio delle aspettative seppur di poco. I Job Quits diminuiscono a 3,091 milioni contro i 3,18 milioni, un calo considerevole dei rapporti di lavoro cessati volontariamente, in pratica dei dati che preoccupano molto ma allo stesso tempo non ci dicono che la situazione é la migliore possibile. In pratica questo dato conferma il "low hire, low fore" detto da Powell nelle ultime riunioni circa il mercato del lavoro che si trova in un equilibrio molto precario. Oggi sará il turno degli Adp che dovrebbero fare da market mover per la giornata di oggi anche se come dato é solitamente poco impattante.



INFLAZIONE EUROPA IN AUMENTO?



Oggi alle 11:00 uscirá il dato sull'inflazione europea che di fatto é prevista in leggero aumento. L'effetto dazi dovrebbe essersi manifestati proprio sulle singole inflazioni, infatti abbiamo visto un aumento per la Francia, Spagna, Germania, mentre l'Italia é l'unica ad aver visto un'inflazione ferma. Probabilmente oggi vedremo un dato sull'inflazione in aumento per l'Europa, cosí come previsto dalle stime che vedono un aumento dal 2% al 2,2%. Questa condizione allontana peró le speranze di vedere dei tagli dei tassi nel breve, ovviamente complice di questa situazione, ripetiamo, l'effetto dazi.



MERCATI AZIONARI POSITIVI



Mercati azionari chiudono il mese con tendenze positive, senza alcun segno di cedimento impattante ad eccezione del Dax che chiude a fatica in negativo. Male l'impostazione tecnica del Nikkei che su base settimanale sembra pronto ad un ritracciamento, mentre per gli Usa la situazione rimane la stessa di sempre, cosí come per i mercati europei. Non sta cambiando nulla, eppure la narrativa é cambiata e potrebbe continuare a cambiare con i dati del mercato del lavoro. Come detto prima, si attende la giornata di domani e quella di venerdí.

