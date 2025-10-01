Gli indici PMI manifatturieri francesi e tedeschi scendono in contrazione 📉 🇫🇷 🇩🇪

09:50 CET, Francia – Dati PMI settembre:

HCOB France Manufacturing PMI: effettivo 48,2; consenso Bloomberg 48,1; precedente 50,4

09:55 CET, Germania – Dati PMI settembre:

HCOB Germany Manufacturing PMI: effettivo 49,5; consenso Bloomberg 48,5; precedente 49,8

Il settore manifatturiero francese ha subito crescenti pressioni a settembre, con produzione e nuovi ordini in calo al ritmo più marcato da febbraio, guidati dalla debolezza nel settore dei beni strumentali. Le aziende hanno ridotto acquisti e scorte e tagliato i prezzi per rimanere competitive, nonostante l’aumento dei costi delle materie prime. La crescita dell’occupazione è continuata per il quinto mese consecutivo, sebbene le assunzioni siano rallentate bruscamente, riflettendo cautela a fronte di una domanda debole, fiducia in calo e incertezza politica.

Un rallentamento simile si è registrato in Germania, con diminuzioni di nuovi ordini e occupazione. La crescita della produzione è stata la più forte da tre anni e mezzo, trainata dai beni strumentali, ma principalmente derivante dal lavoro arretrato. Le aziende hanno ridotto personale e acquisti a causa della domanda debole, forte concorrenza estera e incertezza politica. I costi di produzione sono diminuiti significativamente, ma i margini di profitto restano sotto pressione a causa della continua riduzione dei prezzi di vendita.

EURUSD ha fatto marcia indietro dai livelli di resistenza chiave intorno a 1,1770 dopo i dati PMI deludenti. Sebbene le cifre abbiano leggermente superato le attese, evidenziano comunque un rallentamento dell’attività economica nell’Eurozona, soprattutto di fronte a una domanda fiacca.

