Kevin Warsh e la prima alla Fed: Tassi previsti al rialzo e Task Force per i dati economici

Un Kevin Warsh che alla prima conferenza stampa risulta determinato e pronto a cambiare la Fed, non per quanto riguarda gli obiettivi dei mandati, bensí a livello operativo. Una Fed piú attiva e piú concentrata sulla bontá dei dati, questi ultimi oggetto di revisioni continue e forti dubbi. Tassi previsti al rialzo per quest'anno, al contrario di quanto si é detto finora, ossia che un "uomo di Trump" taglierá i tassi. Tassi Fed fermi ma previsti al rialzo. Le proiezioni economiche della Fed Tassi Fed fermi al 3,5-3,75%, come da programma e come da aspettative, nulla di nuovo e nessun taglio come si prospettava qualche mese fa, all'annuncio della sua presidenza alla banca centrale. Le proiezioni economiche aggiornate dal 18 marzo, vedono un Pil in leggero ribasso dal 2,4% al 2,2%, crescita ancora robusta, PCE in netto rialzo dal 2,7% al 3,6%. Il forte rialzo dovuto alle aspettative di inflazione é dovuto essenzialmente all'andamento del petrolio, infatti al 18 marzo ancora non si potevano vedere i veri effetti dei rialzi del petrolio sull'economia, mentre ora vediamo un'inflazione PCE giustamente prevista alta per via di un petrolio rimasto tra i 90 e i 100 dollari per ben 3 mesi. Ora ricordiamo che il petrolio ha raggiunto i minimi di inizio marzo andando a toccare i 75 dollari. Stupisce l'aspettativa di rialzo dei tassi che prevedono un tasso mediano al 3,8%, questo significa almeno un rialzo dei tassi per quest'anno, contro ogni aspettativa iniziale. La disoccupazione é prevista al ribasso dalla stima del 4,4% al 4,3%, in linea con un rialzo dell'inflazione. Le task force, novitá assoluta per la Fed Verranno istituite ben 5 task force a sostegno dell'attivitá della Fed, composta dalle menti piú brillanti atte a migliorare l'attuale lavoro della banca centrale. Queste le aree di intervento delle task force: - Fonti di Dati: Esame dell'affidabilitá delle fonti dei dati esistenti con l'intenzione di integrare i dati attuali con dati in tempo reale del settore privato rispetto ai classici dati a disposizione ora - Bilancio della Fed: Analisi piú attenta del bilancio della Fed - Produttivitá e Lavoro: Studio dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro e sulla crescita economica Usa - Framework dell'Inflazione: Revisione dei modelli che monitorano l'inflazione - Comunicazione: Nuovi modi di comunicare al pubblico piú "diretti" da parte della banca centrale La reazione dei mercati Ribasso per i mercati americani che segnano nuovi minimi per la settimana attuale per Nasdaq e S&P500, tiene il Dow Jones seppur di poco. Clamoroso rialzo di UsdJpy che punta i 160,70 avvicinandosi pericolosamente in area 161, livelli molto pericolosi per il Giappone e per il Forex in generale. Crolla EurUsd sotto 1,15 e GbpUsd sotto 1,33. Invariato il petrolio Wti che di fatto rimane sui minimi della giornata mentre tornano a scendere oro e argento. Il Commento dell'analista Un Warsh che fa riflettere, soprattutto per la parte relativa ai dati e alle task force che faranno uscire i primi dati a settembre. I dati Usa sono stati oggetto di critiche profonde da diversi mesi (se non anni), critiche relative principalmente ai dati del mercato del lavoro che risultano assolutamente divergenti soprattutto tra revisioni negative dei Nonfarm Payrolls e lo stesso Tasso di Disoccupazione che rimane relativamente basso seppur in presenza di tagli di posti di lavoro massicci nel corso degli ultimi 5 anni. Interessante il fatto che verranno presi in considerazione dati privati, ad esempio i dati del report Challenger potrebbero essere presi in considerazione, oppure, per quanto riguarda l'inflazione, le rilevazioni in tempo reale di Truflation, societá che monitora i dati dell'inflazione in Usa in tempo reale con un dataset nettamente superiore a quello del Bls. Sará molto interessante vedere come queste task force specifiche influiranno sulle prossime decisioni della Fed e sulle prossime proiezioni economiche, con un dotplot che potrebbe essere modificato rispetto a quello attuale. I prossimi mesi saranno molto interessanti, i mercati vedranno molte novitá sia operative che sostanziali a livello di dati macro di riferimento con possibili nuovi dati da prendere in considerazione.

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