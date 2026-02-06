L'argento aumenta del 5% 📈

Silver (ARGENTO) è in rialzo di oltre il 5% oggi, mentre gold (ORO) rimbalza di circa il 2,5%, arrivando a quasi $4.900 per oncia, sostenuto dal miglioramento del sentiment globale di rischio. L’argento è risalito da circa $64 a oltre $74 per oncia e, a questo stadio, il movimento sembra essere guidato più da fattori tecnici che dai fondamentali. I dati Reuters mostrano che gli analisti hanno aumentato la loro previsione media del prezzo dell’argento per il 2026 a $79,50 per oncia.
Ieri, l’argento è crollato di circa il 12%, e il CME — la borsa statunitense dei futures sui metalli (COMEX) — ha aumentato i requisiti di margine per i futures sull’argento dal 15% al 18%. Ciò ha aumentato direttamente il costo di mantenimento delle posizioni e ha costretto alcuni investitori a chiudere i trade. JPMorgan ha avvertito che le valutazioni elevate dell’argento rendono il mercato particolarmente vulnerabile a forti vendite durante periodi di avversione al rischio.
Recentemente, un dollaro USA più forte è stato uno dei principali venti contrari. Il dollaro resta oggi vicino ai massimi delle ultime due settimane, storicamente negativo per i metalli preziosi. D’altro canto, i dati più deboli sul mercato del lavoro statunitense di ieri (JOLTS, richieste di sussidio di disoccupazione e report Challenger) potrebbero ridurre il momentum del dollaro — soprattutto se il rilascio di oggi dell’Università del Michigan (sentiment dei consumatori e aspettative di inflazione) confermerà la narrativa di un’economia in rallentamento.
Anche in Cina si sono registrate serie interruzioni nel mercato locale dell’argento. Il fondo UBS SDIC Silver Futures è sceso di un ulteriore 10% (limite giornaliero) e le negoziazioni sono state sospese. Il prodotto è ora oltre il 40% al di sotto del picco del 26 gennaio, ma continua a scambiare a circa il 29% sopra il suo valore patrimoniale netto (NAV).
Nel frattempo, gli analisti di Julius Baer hanno evidenziato una domanda industriale più debole — inclusa quella dei produttori di pannelli solari — e una domanda di gioielleria ridotta, fattori che potrebbero limitare la portata di un rimbalzo sostenibile. Il CME ha anche segnalato il lancio previsto di nuovi futures sull’argento da 100 once il 9 febbraio (in attesa di approvazione normativa), che potrebbe aumentare l’attività di mercato ma anche sollevare la volatilità nel breve termine.
L’ultima volta che l’argento ha registrato un movimento di questa entità è stato a marzo 2020, durante il crollo legato al COVID. Tutti i segnali indicano che la volatilità probabilmente resterà elevata nel breve termine.
Al momento, argento e oro si muovono quasi in tandem, con una correlazione a livelli storicamente elevati.
