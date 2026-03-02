US OPEN: la guerra in Iran colpisce i mercati

I mercati globali sembrano attualmente concentrati quasi esclusivamente sull’escalation del conflitto tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall’altra verso una guerra su larga scala. Tutti i paesi nell’area dello Stretto di Hormuz sono ora sotto attacchi regolari, lo stretto stesso è bloccato, aeroporti e porti sono quasi completamente fuori servizio e molte raffinerie sono state danneggiate e/o operano in modalità di emergenza.

All’apertura della sessione, il petrolio WTI è in rialzo di oltre il 6%, i futures sul GPL statunitense salgono di oltre il 3% e l’oro guadagna l’1%. Il dollaro si rafforza di circa lo 0,5%. Tra gli indici di Wall Street, le perdite in apertura sono intorno all’1,2%; tuttavia, con il proseguire della sessione, il mercato riduce le perdite e si porta leggermente in territorio positivo.

Il rischio principale per il mercato in questo momento è una forte pressione sull’offerta di petrolio e gas. Questo potrebbe spingere al rialzo i prezzi delle materie prime energetiche, con conseguente aumento dell’inflazione, privando le banche centrali dello spazio necessario per tagliare i tassi. Uno scenario di questo tipo potrebbe mettere in discussione molte delle ipotesi degli investitori sul percorso di crescita nei prossimi trimestri.

Dati macroeconomici:

Negli Stati Uniti sono stati pubblicati i dati di febbraio relativi al PMI manifatturiero e all’ISM.

Il PMI si è attestato a 51,6 contro attese di 51,2 (precedente 51,2).

L’ISM è risultato pari a 52,4 contro attese di 51,7.

I dati del settore manifatturiero hanno sorpreso positivamente e indicano una dinamica potenzialmente inflazionistica, soprattutto osservando la componente Prices dell’ISM, che si attesta a quota 70 punti.

Nel corso della giornata sarà pubblicata anche la stima GDPNow della Federal Reserve di Atlanta, attesa al 3%.

US100 (D1)

Fonte: xStation5

Alla prima apertura della settimana, il mercato difende chiaramente la linea di resistenza intorno ai 24.615 punti e torna sopra la trendline di breve periodo. Per i compratori, il livello chiave da difendere resta la trendline (arancione). Se i venditori vogliono mantenere l’iniziativa e approfondire il ribasso, sarà cruciale spingere il prezzo fino al livello della EMA200 e della trendline di lungo periodo.

Company news: