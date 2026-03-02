US OPEN: la guerra in Iran colpisce i mercati

I mercati globali sembrano attualmente concentrati quasi esclusivamente sull’escalation del conflitto tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall’altra verso una guerra su larga scala. Tutti i paesi nell’area dello Stretto di Hormuz sono ora sotto attacchi regolari, lo stretto stesso è bloccato, aeroporti e porti sono quasi completamente fuori servizio e molte raffinerie sono state danneggiate e/o operano in modalità di emergenza.
All’apertura della sessione, il petrolio WTI è in rialzo di oltre il 6%, i futures sul GPL statunitense salgono di oltre il 3% e l’oro guadagna l’1%. Il dollaro si rafforza di circa lo 0,5%. Tra gli indici di Wall Street, le perdite in apertura sono intorno all’1,2%; tuttavia, con il proseguire della sessione, il mercato riduce le perdite e si porta leggermente in territorio positivo.
Il rischio principale per il mercato in questo momento è una forte pressione sull’offerta di petrolio e gas. Questo potrebbe spingere al rialzo i prezzi delle materie prime energetiche, con conseguente aumento dell’inflazione, privando le banche centrali dello spazio necessario per tagliare i tassi. Uno scenario di questo tipo potrebbe mettere in discussione molte delle ipotesi degli investitori sul percorso di crescita nei prossimi trimestri.
Dati macroeconomici:
Negli Stati Uniti sono stati pubblicati i dati di febbraio relativi al PMI manifatturiero e all’ISM.
-
Il PMI si è attestato a 51,6 contro attese di 51,2 (precedente 51,2).
-
L’ISM è risultato pari a 52,4 contro attese di 51,7.
I dati del settore manifatturiero hanno sorpreso positivamente e indicano una dinamica potenzialmente inflazionistica, soprattutto osservando la componente Prices dell’ISM, che si attesta a quota 70 punti.
Nel corso della giornata sarà pubblicata anche la stima GDPNow della Federal Reserve di Atlanta, attesa al 3%.
US100 (D1)
Fonte: xStation5
Alla prima apertura della settimana, il mercato difende chiaramente la linea di resistenza intorno ai 24.615 punti e torna sopra la trendline di breve periodo. Per i compratori, il livello chiave da difendere resta la trendline (arancione). Se i venditori vogliono mantenere l’iniziativa e approfondire il ribasso, sarà cruciale spingere il prezzo fino al livello della EMA200 e della trendline di lungo periodo.
Company news:
- American Airlines (AAL.US): Le interruzioni nel traffico aereo e turistico dovute al conflitto stanno pesando sui titoli delle compagnie aeree. Le azioni scendono del 4%.
- Amazon (AMZN.US): Un missile iraniano ha colpito uno dei data center AWS, causando interruzioni dei servizi nella regione del Medio Oriente.
- Lockheed Martin (LMT.US): I contractor della difesa salgono con l’escalation del conflitto. Le azioni guadagnano oltre il 3%.
- Occidental (OXY.US): I produttori energetici salgono insieme al prezzo del petrolio. Le azioni sono in rialzo di oltre il 3%.
- UniQure (QURE.US): L’autorità di regolamentazione statunitense ha ordinato ulteriori studi su una nuova terapia genica per la malattia di Huntington; il titolo perde il 35%.
Iran: panoramica della situazione e prospettive
US OPEN: Wall Street sostenuta da dati solidi e sentiment in evoluzione
⛔ I dazi di Trump dichiarati illegali: le aziende riceveranno miliardi di dollari di rimborsi?
Briefing geopolitico (06.02.2026): l'Iran è ancora un fattore di rischio?
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.