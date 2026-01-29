L'argento aumenta del 65% in un mese, con le istituzioni che continuano a tagliare le posizioni 🚀

Il mercato dell’argento sta mostrando una chiara divergenza tra i flussi istituzionali e la domanda retail. Gli ETF sull’argento hanno ridotto le loro posizioni di circa 5,1 milioni di once troy nell’ultima sessione, segnando il quinto giorno consecutivo di deflussi e portando le vendite nette totali dall’inizio dell’anno a quasi 29 milioni di once. Ciò indica una presa di profitto o un ribilanciamento dei portafogli da parte dei grandi investitori dopo un rally dei prezzi eccezionalmente forte. Nonostante questo, il sentiment complessivo verso i metalli preziosi rimane rialzista, supportato da un dollaro USA più debole, dalle aspettative sulla politica monetaria americana e dall’aumento dell’incertezza geopolitica — fattori che stanno sostenendo l’intero comparto dei metalli insieme all’oro. Le partecipazioni negli ETF sull’argento sono in calo da metà dicembre 2025. Nonostante ciò, l’argento ha registrato un aumento del 65% da inizio anno, trainato dalla forte domanda retail e speculativa. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Dal punto di vista del prezzo, l’argento rimane estremamente forte. I prezzi sono saliti a nuovi massimi storici oltre i 119 USD per oncia e risultano già quasi il 65% più alti rispetto all’inizio dell’anno, dopo un rally massiccio del 146% nel 2025. Grafico annuale del prezzo dell'argento. Fonte: XTB Research Su base mensile, l’argento ha registrato due guadagni straordinari: +25,9% a dicembre 2025 e +64,9% a gennaio 2026. Gennaio è storicamente anche il mese più forte per l’argento, anche escludendo quest’anno da record. Al contrario, febbraio e marzo hanno visto più spesso delle correzioni. Fonte: XTB Research La domanda fisica esplode in Asia — in particolare a Hong Kong e nel sud della Cina — dove gli investitori considerano sempre più l’argento come un’alternativa più economica all’oro, ai massimi storici di prezzo. I negozi vendono tutte le barre d’argento nel giro di poche ore, e i produttori di gioielli stanno spostando la produzione dall’oro all’argento. Fonte: xStation 5

