L'argento è aumentato del 40% a gennaio, avvicinandosi ai 100 dollari l'oncia📈

L’argento ha registrato un rialzo superiore al 40% nel mese di gennaio e oggi sta spingendosi oltre i 98,5 dollari l’oncia, sostenuto dall’indebolimento del dollaro statunitense e dall’aumento dei prezzi dell’oro. In una nota speciale, Bank of America ha affermato che un livello di 170 dollari l’oncia su un orizzonte di due anni rimane possibile qualora gli investitori retail iniziassero a partecipare al rally — un fenomeno che, a quanto pare, stiamo già osservando. Il trend è particolarmente marcato in Cina, dove i prezzi spot risulterebbero più alti di quasi una dozzina di dollari l’oncia rispetto a quelli statunitensi.

Lo scorso fine settimana, la U.S. Mint ha quasi raddoppiato i prezzi di vendita delle proprie monete d’argento, portandoli oltre i 170 dollari l’oncia. Sebbene Bank of America stimi che il livello giustificato dai fondamentali per l’argento oggi sarebbe più vicino ai 60 dollari l’oncia, il graduale indebolimento delle valute fiat (incluso il dollaro), i persistenti deficit fiscali e la crescente frustrazione degli investitori individuali suggeriscono che un aumento delle allocazioni verso l’argento e altri “hard asset” potrebbe avere una natura duratura e strategica.

Fonte: xStation5