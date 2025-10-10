⏫🔝L'argento è in rialzo del 4%

- L’argento supera la soglia dei 50 dollari: il metallo guadagna oltre il 4%, puntando a una chiusura storica sopra i 50 dollari dopo il record raggiunto ieri.
- Segnale rialzista: il rapporto oro/argento è in calo, suggerendo un potenziale di rialzo significativo per l’argento, mentre gli indicatori tecnici non mostrano ancora condizioni di ipercomprato estreme.
- Livelli chiave: resistenza a 55 $/oncia e supporto a 45 $/oncia in caso di correzione.
- L’argento supera la soglia dei 50 dollari: il metallo guadagna oltre il 4%, puntando a una chiusura storica sopra i 50 dollari dopo il record raggiunto ieri.
- Segnale rialzista: il rapporto oro/argento è in calo, suggerendo un potenziale di rialzo significativo per l’argento, mentre gli indicatori tecnici non mostrano ancora condizioni di ipercomprato estreme.
- Livelli chiave: resistenza a 55 $/oncia e supporto a 45 $/oncia in caso di correzione.
Ieri l’argento ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando i picchi registrati all’inizio degli anni ’80 e nel 2011. Tuttavia, non è riuscito a chiudere sopra la soglia dei 50 dollari per oncia. Mentre l’oro ha subito una correzione più marcata nella giornata di ieri, l’argento ha aperto la mattinata di venerdì con forti rialzi. Questi guadagni si sono poi estesi oltre il 3,5%, con il metallo che ora si attesta intorno ai 50,90 dollari per oncia, aprendo la strada a una possibile chiusura da record.
Indicatori tecnici e contesto storico
Analizzando i livelli attuali dell’argento e le sue deviazioni rispetto alle medie chiave, si osserva che l’oro risulta costoso in termini storici, ma non ancora in modo estremo. In genere, una forte sopravvalutazione dell’argento è indicata da una deviazione pari a cinque volte rispetto alla sua media mobile quinquennale, una deviazione di 4–4,5 volte rispetto alla media annuale e di tre volte rispetto alla media mobile a 100 giorni.
L’argento risulta attualmente costoso, ma non si registrano ancora forti segnali tecnici di ipercomprato.
Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB
Osservando il rapporto oro/argento, si nota un calo al di sotto della media decennale. Negli ultimi anni, questo rapporto è raramente sceso sotto tale media. Tuttavia, se la fase rialzista del mercato dei metalli preziosi non è ancora terminata, vale la pena ricordare l’inizio dello scorso decennio, quando anche allora l’argento si era avvicinato ai 50 dollari per oncia e il rapporto era crollato ben al di sotto della sua media. Nel 2011, infatti, scese persino al di sotto dell’intervallo medio di lungo periodo compreso tra 50 e 53 punti.
Partendo dall’ipotesi che l’oro possa raggiungere i 4.200 dollari nei prossimi mesi e che il rapporto possa scendere a 70 punti, ciò implicherebbe una valutazione di circa 60 dollari per oncia per l’argento. Al contrario, il rapporto funziona anche in senso opposto: durante una fase di ribasso, l’argento tende a scendere più rapidamente dell’oro. Una correzione del 10% dai livelli attuali dell’oro porterebbe il prezzo a 3.600 dollari, e se il rapporto dovesse risalire a 90 punti, l’argento verrebbe valutato intorno ai 40 dollari per oncia.
Il rapporto oro/argento è sceso sotto quota 80 punti, il che — se il rally dei metalli preziosi dovesse proseguire — potrebbe segnalare una prospettiva fortemente rialzista per l’argento. Tuttavia, come accaduto negli ultimi quattro anni, potrebbe anche rappresentare un indicatore di sopravvalutazione a breve termine del metallo.
Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB
Prospettive e livelli chiave
L’argento segna un rialzo di oltre il 4%, avvicinandosi ai record registrati nella sessione di ieri. Se il trend rialzista non fosse ancora terminato, i forti movimenti del 2011 suggerirebbero obiettivi potenziali tra 59 e 60 dollari per oncia.
La prima resistenza significativa, basata sull’estensione di Fibonacci al 113%, si colloca intorno ai 55 dollari per oncia. In caso di correzione, invece, il supporto principale si trova vicino ai 45 dollari per oncia, in linea con il ritracciamento del 23,6% dell’intera onda rialzista iniziata ad aprile, che potrebbe ora avvicinarsi alla sua fase di esaurimento.
US100 in calo dell'1,10% ✂️
Calo del petrolio greggio durante il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza
USDCAD in calo dopo i dati sull'occupazione canadese 📌
DAX: DE40 cerca di mantenere lo slancio 📈Brenntag e ArcelorMittal sotto pressione
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.