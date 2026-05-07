L'argento è in rialzo del 5,75% 🚀

I rialzi dei prezzi dell’argento e degli altri metalli preziosi sono dovuti principalmente a un calo delle aspettative di inflazione, alimentato dalle speranze di una pace duratura tra Iran e Stati Uniti, o quantomeno della riapertura dello Stretto di Hormuz. I metalli preziosi erano stati fortemente penalizzati dall’aumento dei rendimenti obbligazionari a livello globale, che aveva sostenuto la domanda di asset rifugio garantendo rendimenti più elevati e sicuri.
Il crescente ottimismo riguardo alla pace in Medio Oriente e il conseguente calo dei rendimenti obbligazionari (con aumento dei prezzi dei bond) hanno reso nuovamente attraenti i metalli preziosi dopo le recenti vendite, anche se valutazioni storicamente elevate e le preoccupazioni per l’elevata volatilità osservata all’inizio del 2026 potrebbero limitare il potenziale di un ritorno a un forte trend rialzista.
L’argento (SILVER) sta rimbalzando in parallelo al rialzo dei prezzi (e al calo dei rendimenti) dei futures sui Treasury USA a 10 anni (TNOTE, mostrato in blu). Ulteriori rialzi dipenderanno dalla reazione del prezzo dell’argento alla resistenza attualmente in fase di test nell’area degli 82 dollari l’oncia. Fonte: xStation5
Dopo una fase di correzione, l’oro ha superato al rialzo la zona POC del profilo dei volumi nell’area 4550–4600, dove si concentra la maggior parte dei volumi storici di scambio, trovando lì un forte supporto.
Il rimbalzo ha inoltre oltrepassato la linea di deviazione standard negativa della VWAP ancorata, segnalando che, da un punto di vista tecnico, il metallo sta aprendo la strada a possibili ulteriori rialzi verso l’area del valore medio della VWAP (la curva blu sul grafico) e verso la successiva zona di cluster volumetrico vicino ai 5.140 dollari l’oncia.
I futuri movimenti di prezzo dell’oro potrebbero dipendere dall’evoluzione dei colloqui di pace in Medio Oriente e dall’andamento generale del dollaro USA, considerando che storicamente tra questi due strumenti si osserva spesso una correlazione inversa dei prezzi.
Fonte: xStation
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