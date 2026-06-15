⚪L'argento guadagna il 4,5% grazie al petrolio più economico

Il prezzo dell’argento è rimbalzato oggi del 4,5%. L’oro ha guadagnato oltre il 3%, mentre platino e palladio sono saliti di più del 5%. Per l’argento, tuttavia, è in corso un cambiamento tecnico rilevante, guidato da una possibile formazione di doppio minimo e, in secondo luogo, dalla rottura al rialzo della media mobile a 200 giorni. L’analisi tecnica suggerisce che la potenziale formazione “testa e spalle” potrebbe essere stata discussa durante la discesa verso i 61–62 dollari l’oncia. Questi livelli definiscono allo stesso tempo un possibile doppio minimo, insieme al chiaro pin bar osservato il 23 marzo. In quel momento, il prezzo ha rimbalzato del 33% dal minimo locale fino all’area 82–83 dollari l’oncia, dove dovrebbe essere considerata la possibile linea del collo della formazione. Inoltre, nel breve termine potrebbe svilupparsi un rimbalzo a forma di “V”, che potrebbe spingere i prezzi verso l’area 73–74 dollari l’oncia. Una forte resistenza si trova in questa zona, appena sopra le medie mobili a 50 e 100 periodi. L'argento potrebbe dirigersi verso il livello di resistenza a breve termine di 73-74 dollari l'oncia. Fonte: xStation5 In termini di scostamenti dalle medie, l'argento appare leggermente sottovalutato rispetto alla media mobile a 100 giorni, ma ragionevolmente valutato rispetto alla media annuale. Al contrario, il prezzo ha già recuperato terreno rispetto alla media annuale negli ultimi mesi. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Il periodo estivo è generalmente favorevole all'argento, come dimostrano le medie a 10 anni e a lungo termine. Tuttavia, la media a 5 anni suggerisce che i prezzi potrebbero iniziare a riprendersi solo intorno alla 160ª-170ª sessione dell'anno. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB



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