La seduta odierna segna un deciso ritorno dell'interesse degli investitori verso i metalli preziosi, con l'argento come principale beneficiario di questo movimento. Dopo aver superato la precedente area di resistenza intorno ai 58 dollari l'oncia, il metallo è salito sopra il livello dei 59 dollari, registrando un rialzo superiore al 5%. La forza dell'argento è sostenuta da diversi fattori che si stanno sovrapponendo. Gli investitori stanno nuovamente aumentando l'esposizione ai metalli preziosi, favoriti da un dollaro statunitense più debole e dalle aspettative sulle future decisioni delle banche centrali. Un ulteriore elemento di supporto deriva dal ruolo industriale dell'argento. A differenza dell'oro, infatti, l'argento non è soltanto un asset rifugio, ma anche una materia prima ampiamente utilizzata in diversi settori dell'economia, tra cui il fotovoltaico, l'elettronica e le tecnologie legate alla transizione energetica. Fonte: xStation5 Il superamento del livello dei 59 dollari ha anche un'importante valenza tecnica. Negli ultimi giorni, l'area compresa tra 58 e 59 dollari ha rappresentato una barriera, dove si è manifestata una pressione in vendita. La rottura di questa fascia indica che gli acquirenti hanno preso il controllo del mercato e potrebbe aprire la strada a ulteriori rialzi verso i prossimi livelli di resistenza, in particolare intorno ai 60 dollari e oltre. Anche l'oro sta beneficiando del miglioramento del sentiment sui mercati dei metalli preziosi, sebbene il suo andamento rimanga più contenuto. Il metallo risente ancora della precedente pressione tecnica e dovrà superare alcuni livelli di resistenza chiave prima che possa essere confermata un'inversione di tendenza più sostenuta. Fonte: xStation5 La seduta odierna evidenzia la netta sovraperformance dell'argento rispetto all'oro. Gli investitori stanno indirizzando i capitali non solo verso asset in grado di offrire protezione dall'incertezza, ma anche verso un metallo che può beneficiare di una ripresa della domanda industriale. La capacità di mantenersi al di sopra del livello dei 59 dollari sarà un segnale fondamentale per determinare se il movimento attuale rappresenti soltanto un rimbalzo di breve termine oppure l'inizio di una nuova fase rialzista.

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