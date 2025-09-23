L'euro rimbalza dopo la lettura PMI migliore del previsto dalla Germania 🚨

Germania:

HCOB Composite PMI: 52,4 (previsto 50,7; precedente 50,5)

HCOB Manufacturing PMI Set P: 48,5 (previsto 50,0; precedente 49,8)

HCOB Services PMI: 52,5 (previsto 49,5; precedente 49,3)

A settembre, l’attività economica tedesca è cresciuta al ritmo più veloce degli ultimi 16 mesi, con l’HCOB Flash Germany Composite PMI salito a 52,4, grazie principalmente a un forte rimbalzo nel settore dei servizi. Nonostante questa crescita, i nuovi ordini sono diminuiti sia nell’industria che nei servizi, riflettendo una domanda fragile e portando a un ulteriore calo dell’occupazione, scesa per il sedicesimo mese consecutivo. Le pressioni inflazionistiche sono aumentate leggermente, con prezzi input e output in crescita ai ritmi più veloci degli ultimi mesi, soprattutto nei servizi. Le aspettative aziendali per l’anno a venire si sono nuovamente indebolite, scendendo sotto la media di lungo periodo, mentre le aziende citano incertezza economica, costi elevati e domanda debole come principali preoccupazioni. Sebbene l’economia complessiva sia in espansione, la mancanza di nuovi ordini e la fiducia contenuta suggeriscono che l’attuale slancio potrebbe non essere sostenibile nei prossimi mesi.

Francia:

HCOB Manufacturing PMI Set P: 48,1 (previsto 50,1; precedente 50,4)

HCOB Services PMI: 48,9 (previsto 49,6; precedente 49,8)

HCOB Composite PMI: 48,4 (previsto 49,7; precedente 49,8)

A settembre, l’attività economica in Francia ha registrato il calo più marcato da aprile, con l’HCOB Flash France Composite PMI sceso a 48,4, segnando il declino mensile più rapido degli ultimi cinque mesi. La produzione sia nell’industria che nei servizi è diminuita significativamente e i nuovi ordini sono in calo per sedici mesi consecutivi, fenomeno attribuito dalle aziende alla debole domanda e all’incertezza politica. Nonostante ciò, l’occupazione nel settore privato è aumentata per il secondo mese consecutivo, anche se a un ritmo modesto, e per la prima volta da maggio le aziende hanno ridotto i prezzi per aumentare la competitività. I costi operativi hanno continuato a salire, ma a un ritmo più lento, e le prospettive di crescita rimangono deboli a causa dell’incertezza persistente e della domanda contenuta. Gli indicatori anticipatori non indicano miglioramenti nei prossimi mesi, situazione ulteriormente aggravata dalle tensioni politiche nel paese.

La coppia EUR/USD rimbalza dopo la pubblicazione dei dati PMI tedeschi. Fonte: xStation