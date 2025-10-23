Notizie del mattino (23.10.2025)

Punti chiave Le notizie di mercato più importanti previste per questa mattina

I futures sull’S&P 500 sono in rialzo questa mattina, mentre il Nikkei 225 è sceso dell’1,3%, riflettendo il sentiment negativo in Asia dopo i cali di ieri sera a Wall Street. L’indice indiano Nifty avanza (+0,7%) dopo le notizie su una possibile riduzione dei dazi statunitensi sui prodotti indiani. I contratti su DAX ed Euro Stoxx 50 risultano invece leggermente in calo.

Il dollaro USA domina chiaramente la sessione mattutina, rafforzandosi contro le principali valute dopo diversi giorni di correzione; lo yen giapponese resta la valuta più debole del G10, con USD/JPY a 152,41 (+0,28%) .

Il dollaro USA domina chiaramente la sessione mattutina, rafforzandosi contro le principali valute dopo diversi giorni di correzione; lo yen giapponese resta la valuta più debole del G10, con USD/JPY a 152,41 (+0,28%). Il WTI sale a 60,80 USD al barile (+2,46%), proseguendo i guadagni dopo l'annuncio di nuove sanzioni statunitensi contro le società russe Rosneft e Lukoil, oltre a pressioni su India e UE per limitare le importazioni di petrolio russo. Gli Stati Uniti hanno imposto nuove restrizioni sul greggio russo (Rosneft, Lukoil e relative controllate); Trump ha dichiarato che tali misure mirano a spingere Putin ad assumere un atteggiamento più razionale nei negoziati di pace con l'Ucraina.

L'oro scende a 4.091 USD/oncia, restando comunque vicino ai livelli di chiusura di ieri, mentre il mercato attende i dati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense previsti per venerdì.

Trump conferma i piani di incontro con il presidente cinese Xi Jinping e auspica un accordo su commercio, materie prime e soia; i rapporti con Putin restano tesi dopo i deludenti tentativi di negoziazione a Budapest e Alaska.

Tesla ha registrato ricavi trimestrali record (28,1 miliardi di USD, +12% a/a) e un flusso di cassa libero record (3,99 miliardi di USD), con consegne record di veicoli (497.099 unità, +7% a/a) e una forte crescita nelle installazioni di sistemi di accumulo energetico (12,5 GWh, +81% a/a); i margini operativi sono risultati inferiori a causa di costi e dazi più elevati.

SAP ha deluso sul fronte dei ricavi (9,08 miliardi di EUR contro 10,61 miliardi attesi) e leggermente sugli utili per azione (1,72 EUR contro 1,73 EUR previsti), ma la forte crescita del cloud (+27% a/a) sostiene il potenziale di lungo periodo; l'azienda continua a integrare soluzioni di intelligenza artificiale. Cosa seguire oggi CBRT (Banca Centrale Turca): decisione sui tassi d'interesse

USA: dati sulle scorte di gas naturale

Canada: pubblicazione delle vendite al dettaglio

i dettagli su nuove sanzioni contro la Russia ,

la risposta dell’India alle pressioni statunitensi sulle importazioni di petrolio,

e i progressi nei colloqui commerciali tra Trump e Xi .

L’attenzione rimarrà probabilmente su Tesla e SAP dopo i risultati trimestrali e sulla reazione dei titoli energetici e delle materie prime alle nuove sanzioni USA. Il mercato seguirà da vicino:

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.