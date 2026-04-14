L'indice dei prezzi alla produzione (PPI) statunitense risulta più debole del previsto. L'EUR/USD guadagna terreno

Inflazione dei prezzi alla produzione (PPI) PPI (m/m): 0,5% (atteso 1,1%, precedente 0,7%)

0,5% (atteso 1,1%, precedente 0,7%) PPI core (m/m): 0,1% (atteso 0,5%, precedente 0,5%)

0,1% (atteso 0,5%, precedente 0,5%) PPI (a/a): 4% (atteso 4,6%, precedente 3,4%)

4% (atteso 4,6%, precedente 3,4%) PPI core (a/a): 3,8% (atteso 4,2%, precedente 3,9%) Perché è importante?

Il PPI misura la variazione dei prezzi dei beni a livello di produzione, prima che arrivino ai consumatori. È uno dei principali indicatori anticipatori dell’inflazione al consumo (CPI), perché l’aumento dei costi per i produttori viene spesso trasferito ai clienti finali. Un aumento del PPI indica maggiori pressioni sui costi nell’economia e può portare a un’inflazione più alta in futuro. Al contrario, dati più deboli segnalano minori pressioni sui prezzi e possono lasciare più spazio a politiche monetarie accomodanti da parte delle banche centrali. Il PPI core è particolarmente rilevante perché esclude componenti volatili come energia e alimentari, offrendo una visione più stabile dell’andamento dei prezzi. Impatto sui mercati

Questo dato ha un impatto significativo sui mercati finanziari: Un PPI più alto delle attese tende a rafforzare il dollaro USA e a spingere in alto i rendimenti obbligazionari, per aspettative di tassi più elevati

Un dato più debole può avere l’effetto opposto Dati attuali L’inflazione dei prezzi alla produzione (PPI) negli Stati Uniti è risultata chiaramente più debole delle attese, segnalando un rallentamento delle pressioni sui prezzi a livello dei produttori. Il PPI su base mensile è aumentato dello 0,5%, un valore significativamente inferiore al +1,1% previsto e anche sotto il dato precedente (+0,7%). Questo indica che la crescita dei prezzi alla produzione ha rallentato sensibilmente nel breve periodo, suggerendo un allentamento delle pressioni sui costi nell’economia. Il PPI core mensile è salito solo dello 0,1%, anch’esso ben al di sotto delle attese (+0,5%) e invariato rispetto al precedente +0,5%. Questo rappresenta un segnale importante che le pressioni inflazionistiche di fondo si stanno indebolendo, anche escludendo componenti volatili come energia e alimentari. Su base annua, il PPI si attesta al 4,0%, sotto le attese del 4,6% ma sopra il dato precedente del 3,4%. Questo indica che, pur restando elevata, la crescita dei prezzi su base annua sta rallentando rispetto alle fasi precedenti. Il PPI core annuo è pari al 3,8%, leggermente sotto le attese del 4,2% e appena sotto il 3,9% precedente, rafforzando l’idea di un graduale raffreddamento delle pressioni inflazionistiche di fondo. Nel complesso, i dati indicano un’inflazione alla produzione più debole del previsto, riducendo le preoccupazioni su pressioni inflazionistiche persistenti e fornendo un segnale potenzialmente più “dovish” per la politica monetaria. In termini di mercato, questo tipo di report può pesare sul dollaro USA e sostenere le azioni, aumentando le aspettative che la Federal Reserve abbia meno necessità di mantenere una politica restrittiva. Fonte: xStation5

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