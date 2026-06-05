L'indice US100 perde lo 0,8% a causa dell'indebolimento dei titoli del settore AI 📉

Future USA in calo mentre gli investitori riducono l’esposizione ai titoli legati all’IA I future sugli indici statunitensi sono in ribasso mentre gli investitori riducono l’esposizione ai titoli collegati all’intelligenza artificiale. I future sull’S&P 500 perdono lo 0,5%, mentre quelli sul Nasdaq 100 cedono oltre lo 0,8%. La maggior parte delle perdite nel pre-market si concentra sulle società legate al tema delle infrastrutture per l’IA, che avevano registrato forti rialzi nelle ultime settimane. L’S&P 500 rischia di interrompere la sua storica serie di 10 settimane consecutive di guadagni. La pressione sul settore tecnologico è aumentata dopo il sell-off registrato giovedì nei titoli dei semiconduttori. Il sentiment di mercato si è deteriorato dopo che le prospettive sulle vendite di chip fornite da Broadcom non sono riuscite a soddisfare le elevate aspettative degli investitori. Di conseguenza, gli operatori stanno iniziando a rivalutare le valutazioni del comparto tecnologico dopo il potente rally alimentato dall’intelligenza artificiale. Gli investitori attendono ora il rapporto sui Non-Farm Payrolls (NFP) statunitensi di maggio, previsto per le 12:30 GMT, che potrebbe influenzare in modo significativo le aspettative sul futuro percorso della politica monetaria della Federal Reserve. Il rendimento del Treasury USA a 10 anni rimane vicino al 4,47%, mentre un dato particolarmente forte sul mercato del lavoro potrebbe rafforzare la narrativa dei tassi d’interesse “più alti più a lungo” (higher for longer). I prezzi del petrolio continuano a trovare supporto nell’incertezza che circonda i negoziati in Medio Oriente e nel persistente rischio di interruzioni dell’offerta. I temi chiave che dominano il mercato in vista della chiusura della settimana restano: la sostenibilità del rally dell’intelligenza artificiale;

la capacità dei prossimi dati macroeconomici di giustificare aspettative di tassi d’interesse elevati per un periodo più lungo. Grafico US100 (H1) Osservando il grafico dell’US100, l’indice è sceso per la prima volta in quasi due settimane al di sotto della media mobile esponenziale a 200 periodi (EMA200, linea rossa). Gli indicatori RSI e MACD hanno mostrato un raffreddamento della forza rialzista, anche se l’attuale correzione potrebbe ancora rivelarsi un normale ritracciamento in rapporto 1:1 all’interno del trend rialzista di fondo. Tuttavia, una discesa sotto il livello di 29.750 punti potrebbe segnalare il rischio di una correzione più profonda e di una perdita di momentum più marcata nel settore tecnologico. Fonte: xStation5

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