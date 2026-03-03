US Open: Wall Street affonda

Wall Street avvia la seduta in forte calo, con gli indici statunitensi che registrano perdite significative mentre cresce la cautela degli investitori in seguito all’escalation del conflitto nel Golfo Persico. Il Dow Jones cede il 2,5%, l’S&P 500 perde il 2,4% e il Nasdaq arretra del 2,5%. I mercati stanno progressivamente prendendo atto che il conflitto potrebbe protrarsi oltre pochi giorni e difficilmente resterà un episodio isolato, aumentando sensibilmente l’incertezza sui listini.

Gli investitori reagiscono all’aumento delle tensioni militari legate agli scambi tra forze statunitensi e iraniane. In particolare, il mercato sta incorporando i recenti attacchi con droni contro strutture diplomatiche americane nella regione, incluso un attacco all’ambasciata USA a Riyadh, nonché una serie di raid contro infrastrutture petrolifere strategiche in Arabia Saudita e in altri Paesi del Golfo, che accrescono il rischio di interruzioni nelle forniture energetiche. A incrementare ulteriormente l’incertezza, il presidente Donald Trump ha suggerito che le operazioni potrebbero durare dalle quattro alle cinque settimane, modificando nettamente le precedenti aspettative di una rapida risoluzione. Questa combinazione di fattori ha evidenziato il rischio di un’escalation prolungata, aumentando l’avversione al rischio e la volatilità sui mercati finanziari.

Si osserva una rotazione dei capitali verso settori difensivi ed energetici, mentre le società più sensibili ai costi dell’energia e alla domanda dei consumatori, come compagnie aeree e turismo, risultano sotto pressione. L’aumento dei prezzi del petrolio, insieme alla maggiore domanda di oro e dollaro USA, segnala un crescente interesse per gli asset rifugio in un contesto di incertezza crescente. Finché il conflitto non mostrerà segnali di stabilizzazione e i rischi per le catene globali di approvvigionamento petrolifero non si attenueranno, il sentiment degli investitori resterà probabilmente altamente sensibile a ogni nuovo sviluppo proveniente dalla regione. Il mercato sta progressivamente prezzando uno scenario di conflitto prolungato, con conseguente aumento della volatilità e scelte di investimento più prudenti.