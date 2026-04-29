⏰L'indice US500 si avvicina ai massimi storici in vista della riunione della Fed

Come di consueto, la Fed pubblicherà la sua decisione alle 20:00 CET. Non verranno rilasciate nuove proiezioni macroeconomiche, ma si tratta di una riunione straordinaria. In primo luogo, avviene in uno dei momenti più complessi nella storia della banca centrale moderna; in secondo luogo, è probabilmente l’ultima conferenza stampa di Jerome Powell come presidente della Fed.

La Federal Reserve si trova ad affrontare la sfida del suo duplice mandato di politica monetaria: stabilità dei prezzi e piena occupazione. L’inflazione è risalita in modo significativo in risposta alla crisi energetica legata alla situazione in Medio Oriente, mentre il mercato del lavoro rimane stabile, sebbene chiaramente più raffreddato rispetto a uno o due anni fa.

Tutti gli elementi indicano che la Fed manterrà una posizione neutrale in un contesto di enorme incertezza, ma allo stesso tempo le parole di Powell potrebbero avere un impatto limitato. Kevin Warsh potrebbe adottare un approccio completamente diverso alla politica monetaria e alla comunicazione, anche se va ricordato che le decisioni vengono prese dall’intero Federal Open Market Committee (FOMC), non da un singolo individuo. Cosa dobbiamo aspettarci dalla decisione odierna e dal futuro prossimo con un nuovo “capitano” alla guida della Federal Reserve?

Comunicazione FOMC e prospettive di politica monetaria tra rischi crescenti

La situazione macroeconomica all’inizio del secondo trimestre del 2026 è caratterizzata da un’elevata divergenza tra indicatori reali e aspettative inflazionistiche. Il principale dilemma del Comitato resta il fatto che il processo di disinflazione, apparso stabile nel 2025, si è chiaramente arrestato. Il principale driver di questo fenomeno è la situazione in Medio Oriente, in particolare la prolungata chiusura dello Stretto di Hormuz e lo stallo nei negoziati USA–Iran, che ha spinto il prezzo del petrolio WTI oltre i 100 dollari al barile.

Dinamiche dell’inflazione e ridefinizione dei rischi

L’inflazione è risalita in modo significativo a marzo, pur risultando leggermente inferiore alle attese del mercato. Sembra che la pressione proveniente dal mercato del lavoro e dall’economia in generale sia limitata e che la ripresa inflazionistica sia principalmente di natura lato offerta. Tuttavia, lo stesso Jerome Powell ha recentemente indicato che l’inflazione elevata è legata soprattutto ai dazi, mentre l’impatto dei prezzi energetici a marzo era ancora difficile da stimare.

L’analisi delle componenti della crescita dei prezzi mostra una tendenza preoccupante. Mentre l’inflazione core (esclusa l’energia) è aumentata in modo relativamente moderato dello 0,2% a marzo, il balzo dei prezzi energetici minaccia di disancorare le aspettative inflazionistiche nel medio termine. Nelle sue previsioni per il 2026, il Fondo Monetario Internazionale avverte che, in caso di interruzione permanente delle forniture di petrolio, l’inflazione globale potrebbe salire al 5,4%, mentre la crescita economica mondiale potrebbe rallentare al 2,5%.

In questo contesto, la comunicazione del FOMC nella riunione di aprile dovrebbe assumere un tono più restrittivo (hawkish). È atteso che venga eliminata la parola “moderatamente” dal riferimento all’inflazione elevata, lasciando una formulazione categorica secondo cui “l’inflazione rimane elevata”. Questa modifica ha l’obiettivo di segnalare ai mercati che il Comitato non è rassicurato dai dati recenti e non prevede un rapido ritorno a un ciclo di tagli dei tassi (almeno fino all’insediamento di Kevin Warsh tra poco più di due settimane).