Apertura dei mercati statunitensi: gli indici continuano la ripresa, trainati dai titoli tecnologici e dal calo dei prezzi del petrolio

La sessione di martedì a Wall Street è iniziata con forti rialzi, mentre gli investitori sono tornati con decisione sul settore tecnologico e sulle società legate all'intelligenza artificiale dopo la fase di vendite registrata alla fine della scorsa settimana. Tuttavia, dopo circa un'ora di contrattazioni, il mercato azionario ha perso parte del suo slancio iniziale. Un ulteriore fattore di sostegno per i rialzisti è rappresentato dal netto calo del prezzo del petrolio WTI sotto i 90 dollari al barile. Questa flessione è alimentata dalle crescenti speranze di un rapido accordo diplomatico tra Stati Uniti e Iran dopo la cessazione dei recenti attacchi, circostanza che ha contribuito a ridurre significativamente i rendimenti dei Treasury statunitensi e ad aumentare l'appetito globale per il rischio. Panoramica del mercato e principali indici I principali indici cash di Wall Street hanno avviato la giornata in deciso territorio positivo, pur arretrando successivamente rispetto ai massimi intraday: S&P 500 : attualmente in rialzo dello 0,1%, dopo aver aperto con un guadagno dello 0,7%, nel tentativo di registrare un'altra seduta positiva.

: attualmente in rialzo dello 0,1%, dopo aver aperto con un guadagno dello 0,7%, nel tentativo di registrare un'altra seduta positiva. Nasdaq 100 : è passato in territorio negativo, perdendo lo 0,25% dopo aver guadagnato lo 0,8% nelle prime fasi della seduta.

: è passato in territorio negativo, perdendo lo 0,25% dopo aver guadagnato lo 0,8% nelle prime fasi della seduta. Dow Jones Industrial Average: registra un modesto rialzo dello 0,3%. Andamento dei futures US100 (futures Nasdaq 100) : -0,2%, dopo aver guadagnato lo 0,7% in apertura.

: -0,2%, dopo aver guadagnato lo 0,7% in apertura. US500 (futures S&P 500) : +0,1%, in area 7.420 punti.

: +0,1%, in area 7.420 punti. US30 (futures Dow Jones) : +0,4%.

: +0,4%. US2000 (futures Russell 2000): forte recupero con un rialzo dell'1,2%. Il principale catalizzatore della giornata è il ritorno dei flussi di capitale verso i cosiddetti "Magnificent Seven", con: Meta Platforms +1,9%

Alphabet +1,6%

NVIDIA +0,3% in apertura Anche il settore dei semiconduttori beneficia di un miglioramento del sentiment, sostenuto dalle notizie provenienti dalla Cina, che prevede di destinare circa 295 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni allo sviluppo di infrastrutture per data center dedicati all'intelligenza artificiale. Parallelamente, il rendimento del Treasury USA a 10 anni è sceso di 2 punti base al 4,54%, attenuando temporaneamente le pressioni inflazionistiche grazie alla diminuzione dei prezzi energetici. Il petrolio WTI perde infatti oltre il 3%, scambiando sotto i 90 dollari al barile. Analisi tecnica: US100 Osservando il grafico dei futures US100 sul timeframe giornaliero (D1), emerge chiaramente come i contratti stiano recuperando rapidamente le perdite registrate venerdì scorso, riducendo il ribasso di quasi la metà e tornando nell'area compresa tra 29.650 e 29.700 punti all'inizio della seduta. Un superamento della soglia dei 29.800 punti durante la giornata costituirebbe un forte segnale rialzista. L'obiettivo principale dei compratori sarà ora rompere e consolidare sopra la resistenza rappresentata dai massimi della mattinata in area 29.650 punti, aprendo la strada a un test della zona dei 29.800 punti. In uno scenario alternativo, qualora l'entusiasmo del mercato dovesse attenuarsi in vista della pubblicazione dell'indice CPI prevista per domani, il supporto più vicino e significativo si trova nell'area dei 29.500 punti. Notizie Corporate Nuvalent (NUVL.US) – Le azioni della società biotech sono balzate di quasi il 39% all'apertura . Il colosso farmaceutico britannico GSK ha annunciato l'acquisizione della società attraverso un'operazione interamente in contanti del valore di 10,6 miliardi di dollari ( 124 dollari per azione ), una mossa che dovrebbe accelerare significativamente l'espansione di GSK nel mercato delle terapie avanzate contro il tumore al polmone.

– Le azioni della società biotech sono balzate di quasi il . Il colosso farmaceutico britannico GSK ha annunciato l'acquisizione della società attraverso un'operazione interamente in contanti del valore di ( ), una mossa che dovrebbe accelerare significativamente l'espansione di GSK nel mercato delle terapie avanzate contro il tumore al polmone. Applied Digital (APLD.US) – Il titolo è salito di oltre il 4,5% . La società specializzata in neocloud ha firmato un accordo vincolante take-or-pay della durata di 15 anni con un importante hyperscaler statunitense per fornire 210 megawatt di capacità IT critica presso il campus Delta Forge 2.

– Il titolo è salito di oltre il . La società specializzata in neocloud ha firmato un accordo vincolante della durata di 15 anni con un importante hyperscaler statunitense per fornire presso il campus Delta Forge 2. J.M. Smucker (SJM.US) – Le azioni del produttore di marmellate e caffè J. M. Smucker Company sono salite di oltre l' 11% nelle prime fasi della seduta. I risultati finanziari del quarto trimestre fiscale hanno superato le aspettative di Wall Street, principalmente grazie agli aumenti dei prezzi dei prodotti che hanno compensato le pressioni sui costi.

– Le azioni del produttore di marmellate e caffè J. M. Smucker Company sono salite di oltre l' nelle prime fasi della seduta. I risultati finanziari del quarto trimestre fiscale hanno superato le aspettative di Wall Street, principalmente grazie agli aumenti dei prezzi dei prodotti che hanno compensato le pressioni sui costi. Vail Resorts (MTN.US) – L'operatore di resort montani ha perso circa il 5% . La società ha deciso di abbassare le proprie previsioni sull'utile netto per l'intero esercizio, citando condizioni meteorologiche "storicamente difficili" e imprevedibili negli Stati Uniti occidentali.

– L'operatore di resort montani ha perso circa il . La società ha deciso di abbassare le proprie previsioni sull'utile netto per l'intero esercizio, citando condizioni meteorologiche "storicamente difficili" e imprevedibili negli Stati Uniti occidentali. Perrigo (PRGO.US) – Le azioni hanno perso il 3% dopo la notizia delle dimissioni immediate dell'amministratore delegato Patrick Lockwood-Taylor. L'uscita segue un'indagine interna che ha evidenziato violazioni del codice di condotta personale e dei valori fondamentali dell'azienda.

– Le azioni hanno perso il dopo la notizia delle dimissioni immediate dell'amministratore delegato Patrick Lockwood-Taylor. L'uscita segue un'indagine interna che ha evidenziato violazioni del codice di condotta personale e dei valori fondamentali dell'azienda. Apple (AAPL.US) – Le azioni di Apple hanno registrato un ulteriore significativo ribasso di quasi il 3%. L'azienda di Cupertino ha confermato ufficialmente che, a causa delle restrittive normative antitrust e digitali dell'Unione Europea, il lancio del nuovo assistente AI Siri sarà temporaneamente bloccato in questi mercati. Il titolo ha perso notevole valore in seguito alla conferenza di ieri.

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