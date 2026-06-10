L'inflazione sta sfuggendo di mano?

Il dato macroeconomico più importante della settimana sarà la pubblicazione dell'inflazione CPI di maggio negli Stati Uniti. Dopo lo shock provocato dal report NFP di venerdì, gli investitori sono alla ricerca di qualsiasi elemento che possa suggerire che un ulteriore irrigidimento della politica monetaria non sarà necessario. Un calo o una stabilizzazione delle pressioni sui prezzi potrebbe rivelarsi determinante, ma al momento vi sono pochi segnali che supportino questo scenario. Le aspettative sui tassi d'interesse statunitensi, riflesse nei contratti futures, incorporano attualmente un rialzo dei tassi nel quarto trimestre dell'anno. Questa revisione in senso più restrittivo (hawkish) è sostenuta non solo dai segnali di stabilizzazione del mercato del lavoro e dalle indicazioni di una crescita dinamica delle pressioni inflazionistiche, ma anche dall'affievolirsi delle prospettive di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Figura 1: Aspettative di mercato sui tassi FOMC (2026-2027). Fonte: Bloomberg, 12/05/2026 L’inflazione headline è salita al 3,8%, raggiungendo il livello più alto da maggio 2023. Anche l’inflazione core ha sorpreso al rialzo, crescendo del 2,8% su base annua e dello 0,4% su base mensile. La maggiore preoccupazione all’epoca era stata provocata dall’accelerazione dell’inflazione nei servizi core (3,3%), una metrica che riflette in modo affidabile pressioni sui prezzi profondamente radicate nell’economia. Oggi, forse in modo piuttosto inatteso, l’attenzione sarà rivolta soprattutto ai prezzi degli alimentari (3,8% ad aprile) e dell’energia (17,9% ad aprile), componenti altamente volatili dell’indice. Se dovessero registrare nuovamente valori elevati, potrebbero disancorare le aspettative di inflazione su livelli più alti. Ciò potrebbe a sua volta tradursi in una maggiore crescita salariale e dei consumi nei prossimi mesi, generando i cosiddetti effetti di secondo impatto (second-round effects), ovvero una spirale in cui l’aumento dei prezzi alimenta ulteriori aumenti di salari e domanda, rendendo più persistente l’inflazione. Figura 2: Contributo dei diversi settori alla variazione della dinamica annuale dell’inflazione negli Stati Uniti (2023-2026). Fonte: XTB Research, 10/06/2026 In effetti, il consumatore medio percepisce la pressione inflazionistica non in termini di inflazione core, bensì in termini nominali, attribuendo un peso sproporzionatamente elevato ai prezzi di carburanti e alimentari. Un aumento dell’inflazione headline, di per sé, non rappresenterebbe necessariamente un argomento a favore di un rialzo dei tassi d’interesse, poiché questa componente viene generalmente considerata in larga misura transitoria. Da questo punto di vista, la misura dell’inflazione core è molto più rilevante per la Federal Reserve. Tuttavia, un’accelerazione dell’inflazione headline potrebbe alimentare le aspettative inflazionistiche, un elemento di grande importanza per il Comitato della Fed. Questo potrebbe tradursi, nel tempo, in una crescita più elevata dei salari e dei consumi, generando i cosiddetti effetti di secondo impatto (second-round effects). In altre parole, se famiglie e imprese iniziano ad aspettarsi un’inflazione persistentemente elevata, i lavoratori potrebbero richiedere aumenti salariali più consistenti e le aziende potrebbero trasferire tali costi sui prezzi finali, creando un circolo che rende l’inflazione più difficile da contenere. Figura 3: Inflazione CPI e PCE negli Stati Uniti (2000-2026). Fonte: XTB Research, 10/06/2026 In vista della pubblicazione, il dollaro sta mostrando un lieve indebolimento nei confronti dell’euro — pari a -0,1% nella giornata e -0,2% rispetto all’apertura di lunedì. Oltre alle speculazioni sul livello dell’inflazione di maggio, l’attenzione del mercato resta focalizzata sulle notizie provenienti dal Medio Oriente e sulla decisione della BCE di domani, in cui la banca centrale molto probabilmente aumenterà i tassi di interesse per la prima volta dal 2023. Figura 4: EUR/USD (18.06 - 10.06) Fonte: xStation, 10.06.2026



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