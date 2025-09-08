L'OPEC+ aumenterà la produzione di petrolio di 137 kb/g a ottobre 🛢️

L’OPEC+ aumenterà la produzione di petrolio di 137 mila barili al giorno (kb/d) a ottobre, iniziando a ridurre parte dei 1,65 milioni di barili al giorno (mb/d) di tagli volontari previsti fino al 2026, mentre rimangono in vigore circa 2,0 mb/d di riduzioni più ampie. Il gruppo ha già aumentato le quote di circa 2,5 mb/d tra aprile e settembre, passando da una strategia di difesa dei prezzi a una di riconquista della quota di mercato. Otto membri chiave (tra cui Arabia Saudita, Russia, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria e Oman) si riuniranno nuovamente il 5 ottobre per definire la politica di novembre, mantenendo tutte le opzioni aperte. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Nei prossimi mesi, lo scenario dell’offerta tende all’espansione. Anche prima dell’ultima riunione, l’EIA prevedeva un surplus di circa 3 mb/d da ottobre 2025 fino alla fine del 2026. La crescita aggiuntiva al di fuori dell’OPEC+ (Stati Uniti, Canada, Argentina) aumenta la probabilità che si realizzi uno scenario di sovraccapacità nel Q4/Q1. L’Arabia Saudita appare la meglio posizionata per aumentare la produzione. La reazione dei prezzi del petrolio è stata contenuta. I prezzi erano già scesi venerdì, prima della riunione dell’OPEC+ di domenica, a seguito di un inaspettato aumento delle scorte negli Stati Uniti. Il WTI è sceso a 61,50 $/bbl. Tuttavia, il sell-off di venerdì è stato quasi completamente recuperato. Oggi il WTI è in rialzo dell’1,40% a 62,85 $/bbl.

