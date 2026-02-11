📈 L'oro balza dell'1,5% in anticipo rispetto ai dati NFP, raggiungendo il livello più alto dal 30 gennaio

L’oro è in rialzo di oltre l’1% oggi, sostenuto da un dollaro statunitense più debole e da una serie di fattori fondamentali favorevoli. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti dovrebbero mantenere i tassi di interesse più bassi al mondo e ha minacciato di schierare una seconda portaerei più vicino all’Iran. Lo Iran ha dichiarato oggi che il suo programma missilistico non è negoziabile, pur considerando un possibile ripristino dei colloqui con gli Stati Uniti.

Particolarmente rilevante è la nuova informazione proveniente dal fondo pensione olandese Stichting Pensioenfonds ABP, che indica come il fondo abbia ridotto di circa il 30% le proprie detenzioni in Treasury USA, vendendo circa 10 miliardi di dollari di titoli di Stato statunitensi nell’arco di sei mesi (fino a settembre 2025). ABP detiene ancora circa 19 miliardi di dollari in Treasury, ma questo spostamento rafforza la narrativa secondo cui alcuni grandi investitori stanno gradualmente riducendo l’esposizione al debito statunitense. Anche se per ora la scala resta limitata, può comunque essere sufficiente a esercitare pressione sul dollaro e sostenere l’oro.

Il rialzo è supportato anche da una forte domanda da parte degli ETF sull’oro. La volatilità potrebbe aumentare più tardi oggi in vista del rapporto sul mercato del lavoro NFP USA (ore 14:30 CET). I dati sull’occupazione statunitense recentemente pubblicati sono stati in gran parte deludenti, fornendo ulteriore supporto ai metalli preziosi.

Dal punto di vista tecnico, il grafico orario dell’oro suggerisce una zona di resistenza importante vicino ai ritracciamenti di Fibonacci 61,8% e 71,6% dell’ultima discesa. Una rottura sopra $5.260 potrebbe aprire la strada verso nuovi massimi storici. Il prezzo resta al di sopra sia della EMA50 sia della EMA200, segnalando un forte momentum rialzista.