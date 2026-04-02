L'oro crolla del 2,5% mentre Trump promette un'escalation in Medio Oriente

Oro e argento stanno nuovamente in calo oggi a seguito del discorso di ieri di Donald Trump, nel quale ha trattato principalmente della guerra con l’Iran. Gli Stati Uniti stanno aumentando la loro presenza in Medio Oriente, e Trump ha dichiarato che le prossime settimane potrebbero portare a una grande ondata di attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane, potenzialmente causando un significativo arretramento del paese.

Anche prima del discorso di Trump, fonti dell’intelligence statunitense citate dai media avevano suggerito che l’Iran avesse adottato una posizione non incline a negoziare un cessate il fuoco.

A seguito delle dichiarazioni del Presidente USA, l’Iran ha affermato che continuerà la guerra fino alla vittoria totale e fino al momento in cui Trump “si pentirà” della decisione di attaccare.

Di conseguenza, i mercati sono sempre più preoccupati per ulteriori aumenti dei prezzi del petrolio e per un rimbalzo del dollaro USA, favorito dall’aumento dei rendimenti dei Treasury americani e dalle preoccupazioni inflazionistiche, mettendo pressione su azioni e metalli preziosi.

Grafici Oro e Argento (D1)

L’oro scende di circa il 2,5% oggi, mentre l’argento arretra di quasi il 5%. Il metallo rimane particolarmente sensibile alle condizioni economiche, incluso il prospetto industriale globale, che sta subendo effetti negativi a causa di interruzioni come il potenziale blocco dello Stretto di Hormuz.

Fonte: xStation5



Fonte: xStation5